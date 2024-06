Flughafen Düsseldorf: Pilot landet – plötzlich spielen sich irre Szenen ab

Außergewöhnliche Momente am Samstag (8. Juni) am Flughafen Düsseldorf. Dort ist am Nachmittag ein ganz besonderes Flugzeug gelandet.

Als die Maschine über die Landebahn am Flughafen Düsseldorf rollte, dürfte der ein oder andere Passagier seinen Augen kaum getraut haben. Denn plötzlich schossen riesige Wasserfontänen in den Himmel.

Flughafen Düsseldorf: Ehre, wem Ehre gebührt

Die Ankunft des Fliegers mit der albanischen Nationalmannschaft hatte der Flughafen Düsseldorf bereits im Vorfeld angekündigt. Dass der Empfang des ersten EM-Teams so spektakulär ausfallen würde, konnte kaum einer ahnen. Die Flughafen-Feuerwehr stand Spalier und feuerte große Wasserfontänen über die rollende Maschine. Ein Flughafen-Mitarbeiter hisste derweil die Albanien-Flagge aus einem „Follow-me-car“.

Mehr vom Flughafen Düsseldorf: Passagiere blicken auf Landebahn – und trauen ihren Augen nicht

Die Mannschaft wurde anschließend von diversen Gästen empfangen, zu denen unter anderem Adia Sakiqi, Botschafterin der Republik Albanien, oder auch DFB-Vizepräsident Peter Frymuth gehörten. „Die Erstanreise durften außerdem auch 30 Schülerinnen und Schüler mit albanischen Wurzeln hautnah miterleben und Team, Trainer und Funktionäre begeistert empfangen“, erklärten die Verantwortlichen des größten NRW-Airports.

Die Ankunft der albanischen Nationalmannschaft am Flughafen Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser/dpa

Hier trainiert die albanische Nationalelf

Nach dem Empfang am Flughafen Düsseldorf ging es für die albanische Nationalmannschaft in das rund 90 Kilometer entfernte Kamen. Hier wird das Team des brasilianischen Trainers Sylvinho sein EM-Quartier in der Sportschule Kaiserau beziehen.

Mehr Themen:

Albanien hat sich nach 2016 erst das zweite Mal für eine Fußball-Europameisterschaft der Herren qualifiziert. Bei der EM 2024 landeten die Rot-Schwarzen ausgerechnet in der sogenannten Todesgruppe B. Hier trifft Albanien mit Spanien, Italien und Kroatien ausnahmslos auf absolute Top-Teams aus Europa. Ein Weiterkommen wäre also eine saftige Überraschung, wenn nicht gar ein kleines Fußball-Wunder.