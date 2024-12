Flughafen Düsseldorf mit dringendem Appell – das müssen Reisende jetzt wissen

Am Flughafen Düsseldorf wird es ab dem 20. Dezember deutlich voller. Denn dann beginnen die Ferien. Mehr als 800.000 Passagiere werden bis zum 6. Januar erwartet – zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Bei über 5.500 Starts und Landungen rund um Weihnachten und Silvester rechnet der Airport täglich mit rund 45.000 Fluggästen.

Viele wollen sich über den Jahreswechsel schöne Tagen in warmen Gefilden machen, etwa in Spanien, Ägypten oder der Türkei. Um die Abfertigung der vielen Reisenden effizient zu gestalten, appelliert der Flughafen Düsseldorf an die Passagiere, einige Tipps zu beachten.

Flughafen Düsseldorf erwartet zu Weihnachten 800.000 Passagiere

Manch einer erinnert sich noch an das Chaos bei der Abfertigung im Jahr 2022. Seither hat der Flughafen Düsseldorf viele Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu verbessern. Der Airport nimmt aber auch die Fluggäste in die Pflicht. Besonders wichtig sei der Online-Check-in, der 24 Stunden vor Abflug genutzt werden könne. Wer Zeit sparen will, sollte auf der Webseite des Airports ein kostenloses Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren.

Auch die frühe Online-Buchung eines Parkplatzes sorgt für eine entspannte Anreise. Der Flughafen Düsseldorf empfiehlt, nicht früher als drei Stunden vor Abflug am Terminal zu erscheinen und mögliche Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr rechtzeitig zu prüfen.

Was Passagiere vor dem Abflug beachten müssen

Passagiere können zudem den Self-Bag-Drop nutzen, sofern ihre Airline diesen Service anbietet. Das Handgepäck sollte schlank gehalten werden, um die Abläufe bei der Sicherheitskontrolle zu beschleunigen. Flüssigkeiten müssen in einem 1-Liter-Beutel transportiert, Elektrogeräte und Akkus im Handgepäck verstaut werden.

Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, zeigt sich zufrieden: Dank optimierter Prozesse benötigen inzwischen 95 Prozent der Fluggäste weniger als zehn Minuten für die Sicherheitskontrolle, und der erste Koffer liegt im Durchschnitt bereits 17 Minuten nach der Landung auf dem Gepäckband. Die Verbesserungen tragen zur hohen Gesamtpünktlichkeit des Flughafens Düsseldorf bei.

Für weihnachtliche Unterhaltung vor der Abreise oder nach der Landung sorgen übrigens zahlreiche Aktionen wie etwa die XMAS-Erlebniswerkstatt vom 20. bis 22. Dezember, bei der Kinder Christbaumkugeln gestalten können.

Mit diesen Empfehlungen und optimierten Abläufen sieht sich der Flughafen Düsseldorf gut auf den Ansturm zu Weihnachten und Silvester vorbereitet. Ein reibungsloser Reisebeginn liegt jedoch auch in der Hand der Passagiere.