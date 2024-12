Flughafen Köln/Bonn: Bittere Nachricht für Urlauber – große Pläne am Airport gecancelt!

Immer mehr Fluggesellschaften passen ihre Pläne an, da steigende Kosten sowie Engpässe bei Flugzeugen und Personal die Expansion erschweren. Besonders in Deutschland mit seinen hohen Gebühren für Flughafen-Infrastruktur und Flugverkehrskontrolle setzten immer mehr Airlines den Rotstift an. Jetzt trifft es den Flughafen Köln/Bonn.

Zuletzt hatten vor allem Ryanair und Eurowings schmerzhafte Einschnitte verknündet, von denen auch der Flughafen Köln/Bonn betroffen war (>>> hier mehr dazu). Jetzt folgt der nächste Nackenschlag für den Airport im Rheinland – zum Leidwesen der Urlauber.

Flughafen Köln/Bonn: Airline schließt neue Basis wieder

Die Ferienfluggesellschaft Marabu hatte große Pläne für den Flughafen Köln/Bonn. Ursprünglich wollte die Condor-Tochter ihre Präsenz dort massiv ausbauen und zu einem attraktiven Drehkreuz für Urlauber machen. Geplant war, die Anzahl der stationierten Flugzeuge auf drei zu erhöhen und neue Verbindungen aufzunehmen. Diese ehrgeizigen Ziele wurden jetzt gestrichen. Stattdessen wird Marabu die Aktivitäten am Flughafen Köln/Bonn stark reduzieren. „In Köln beispielsweise fliegt sie noch an vier Tagen pro Woche nach Mallorca“, zitiert das Portal „aerotelegraph“ eine Sprecherin des Unternehmens.

Die Entscheidung kommt überraschend, da Marabu erst kürzlich mit der Eröffnung einer Basis am Flughafen Köln/Bonn in den Winterflugplan gestartet war. Nach nur einer Flugplan-Periode wird diese Basis jedoch im Frühjahr 2025 wieder aufgegeben. Statt Wachstum steht nun ein Rückzug an. Dies ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung der Airline, die auch andere deutsche Flughäfen betrifft. So wird die Basis in Stuttgart ebenfalls verkleinert, die Pläne für eine neue Basis in Leipzig/Halle werden reduziert.

Marabu beklagt hohe Kosten

Als Gründe nennt Marabu die unerwartet geringe Verfügbarkeit von Flugzeugen. „Die hohen Kosten für Flughafen-Infrastruktur und Flugverkehrskontrollgebühren in Deutschland sind ein weiterer Grund, weshalb Marabu, wie auch andere Airlines, ihren Flugplan für den kommenden Sommer anpassen muss“, erklärte die Sprecherin.

Trotz der Rückschläge setzt Marabu die Aktivitäten in anderen Städten fort. „Im Sommer 2025 wird sich Marabu auf ihre Basen in Hamburg, Leipzig/Halle und Nürnberg konzentrieren und Flüge zu 16 Urlaubszielen rund ums Mittelmeer anbieten“, so die Sprecherin weiter. Die ursprünglich geplante Schließung der Hamburger Basis wurde zurückgenommen, und die Airline plant, dort zwei Flugzeuge zu stationieren. In Leipzig/Halle werden drei Maschinen positioniert, und in Nürnberg sind zwei Flugzeuge sowie eine operative Reserve vorgesehen.

Für den Flughafen Köln/Bonn ist dies jedoch eine bittere Entwicklung. Der Airport verliert damit einen wichtigen Wachstumstreiber und eine Airline, die den Standort beleben sollte. Reisende aus der Region müssen sich auf ein reduziertes Angebot einstellen und möglicherweise auf andere Flughäfen ausweichen, um ihre Urlaubsziele zu erreichen.