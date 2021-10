Flughafen Düsseldorf: Lange Schlangen und Chaos bei der Einreise – jetzt wird es ernst

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Düsseldorf. Lange Warteschlangen waren in den letzten Wochen keine Seltenheit am Flughafen Düsseldorf.

Weil es bei der Fluggastkontrolle länger dauert, sollen manche Gäste sogar ihren Flug verpasst haben. Das habe am Flughafen Düsseldorf jetzt ernste Konsequenzen, wie die „NRZ“ berichtet.

Flughafen Düsseldorf: Lange Schlangen bei der Sicherheitskontrolle

Am Flughafen Düsseldorf gab es lange Schlangen bei der Einreise. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Kritik über die langen Wartezeiten kommt nicht nur von den Fluggästen und gestressten Mitarbeitern. Nachdem sich auch der Chef des Düsseldorfer Flughafens, Thomas Schnalke, und der der Chef von Tuifly kritisch äußern, will das Bundesinnenministerium jetzt Abhilfe schaffen. Prämien für die Mitarbeiter der Luftsicherheit und zusätzliches Personal aus Bremen sollen unterstützend wirken während der Herbstferien.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Das bringt jedoch offensichtlich nichts, denn lange Wartezeiten seien am Düsseldorfer Flughafen trotzdem an der Tagesordnung. Seit Monaten hagelte es Kritik an der Arbeit des Sicherheitsunternehmens „Deutsche Schutz- und Wachdienst GmbH + Co. KG“.

Langes Anstehen am Flughafen Düsseldorf. Foto: IMAGO / NurPhoto

Der DSW ist für die Fluggastkontrolle am Flughafen Düsseldorf zuständig, doch dafür brauche das Unternehmen immer wieder zu viel Zeit. Jetzt sollen Konsequenzen gezogen worden sein.