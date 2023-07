Ist der Flughafen Düsseldorf sicher? Das dürften sich derzeit viele Reisende am größten Flughafen des Bundeslandes NRW fragen. Am Donnerstag (13. Juli) sorgte eine Aktion der Gruppe „Letzte Generation“ hier für Aufsehen. Die Klimaaktivisten hatten einen Außenzaun zum Flughafengelände einfach durchgeschnitten und fuhren mit Fahrrädern plötzlich auf’s Rollfeld. Die Folge: Zahlreiche Kurzstreckenflüge mussten ausfallen (wir berichteten).

Dabei überschattete der Klimaprotest ein historisches Ereignis. Urlauber am Flughafen Düsseldorf konnten es aber zum Glück mit Fotos dokumentieren und versetzen Fans auch einen Tag später noch in Staunen.

Flughafen Düsseldorf: „Ein seltener Gast“

Zugegeben: Wer keine Ahnung von Flugzeugen hat, dem geben auch die Bilder im ersten Moment keinen Aufschluss. Doch das es sich bei der Maschine mit braun-beigem Camouflage-Muster um eine besondere handeln muss, wird spätestens klar, wenn man sich die Texte zu den irren Fotos durchliest.

„Ein seltener Gast in (Düsseldorf, Anm. d. Red.). Morocco – Air Force Lockheed C-130H Hercules CN-AOP“, schreibt so etwa ein Kenner zu seinen beiden Bildern dazu. Wer auch bei diesem Namen noch auf dem Schlauch steht, bekommt in einem anderen Beitrag ein wenig mehr Kontext geboten: „Heute kam nach vielleicht sogar über 30 Jahren das erste mal wieder eine Maschine der marokkanischen Air Force zum DUS/EDDL“, schreibt Rainer Spoddig in einer Facebook-Gruppe des Flughafens Düsseldorf. „Die 1981 gebaute Herkules C-130H-LM kam aus Rabat und flog dahin auch wieder zurück.“

Seltener Anblick am Flughafen Düsseldorf! Die Herkules C-130H-LM wurde zuletzt vor rund 30 Jahren am NRW-Airport gesichtet. Foto: Rainer Spoddig

Unter diversen Bildern tummeln sich Kommentare begeisterter Kenner. „Die habe ich vor 2 Wochen in Paris CDG gesehen. Ich war auch sehr überrascht“, erinnert sich etwa einer. Ein anderer berichtet sogar: „Gestern über unseren Garten geflogen! Rommerskirchen-Oekoven.“

Urlauber sind begeistert: „Wow!“

Anderen wiederum entlockt der Anblick des besonderen Flugzeugs ein simples „Wow“. Bei dem 42 Jahre alten Flieger handelt es sich übrigens um ein ehemaliges militärisches Transportflugzeug der marokkanischen Air Force, das ursprünglich für Mittel- und Langstrecken-Flüge eingesetzt wurde.

Wer den seltenen Anblick auch gerne mit eigenen Augen sehen will, für den gibt es leider schlechte Nachrichten. Noch am Donnerstag (13. Juli) ist die Maschine vom Flughafen Düsseldorf wieder abgehoben. Wann sie das nächste Mal an den NRW-Airport kommt, ist nicht bekannt.