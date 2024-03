Flughafen Düsseldorf macht es offiziell – Passagiere können es kaum erwarten!

Der Sommer steht vor der Tür und die Urlaubssaison ist nicht mehr weit entfernt. Viele Menschen haben ihren Sommerurlaub bereits gebucht und freuen sich darauf, vom Flughafen Düsseldorf aus in den Süden zu fliegen. Jetzt hat der Airport eine Nachricht veröffentlicht, die vor allem diejenigen freuen dürfte, deren Reiseziel die Türkei ist!

Flughafen Düsseldorf: Große Neuigkeiten für Passagiere

Der Flughafen Düsseldorf hat auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) am 4.-6. März eine große Nachricht verkündet: Die Partnerschaft mit der Fluggesellschaft SunExpress soll vertieft werden. Die hohe Frequenz in Düsseldorf wird auch in diesem Sommer beibehalten, kündigte Max Kownatzki, CEO von Sun Express, an. Außerdem soll Düsseldorf mit weiteren Zielen in der Türkei verbunden werden, wodurch das Reiseerlebnis der Passagiere wesentlich verbessert werde.

Auch interessant: Urlaub in der Türkei endet im Fiasko – „Fühlen uns verarscht“

SunExpress hat sich außerdem ein großes Ziel gesetzt: Sie möchten die zweitgrößte Airline am Flughafen Düsseldorf werden. Gerade sei Sun Express im Sommer nach Eurowings und Condor die drittgrößte Airline am Platz, berichtet Lars Redeligx, Chef des Düsseldorfer Flughafens, gegenüber „Airliners“.

18 Ziele in der Türkei

Bislang bietet SunExpress vom Flughafen Düsseldorf aus Flüge zu 18 Zielen in der Türkei an. Dabei würde Antalya in der Hochsaison bis zu sechsmal täglich angeflogen werden. Im Sommer 2024 wird Düsseldorf damit mehr als 460.000 Sitzplätze nach Antalya anbieten – mehr als jeder andere Flughafen in Deutschland. Künftig soll es dann auch nach Dalaman an der Ägäis vier Flüge pro Woche geben. Außerdem wird eine neue Direktverbindung nach Malatya angeboten.

Ob für einen erholsamen Urlaub in der Türkei oder den Besuch bei Familienmitgliedern und Freunden: Die vertiefte Partnerschaft zwischen dem Flughafen und der Fluggesellschaft SunExpress ist eine gute Nachricht für alle, die die Türkei als Reiseziel haben.