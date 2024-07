Flughafen Düsseldorf: Jetzt geht’s los – Airport erwartet großen Ansturm

Lange Schlangen bei der Gepäckausgabe, viel Zeit an der Sicherheitskontrolle und volle Flugzeuge: Das könnte in den kommenden Wochen am Flughafen Düsseldorf Realität werden.

Der Grund? In NRW haben die lang ersehnten Sommerferien begonnen. Sechs Wochen lang, bis zum 20. August, rechnen die Verantwortlichen des Flughafens daher mit einem großen Ansturm – im Durchschnitt werden fast 70.000 Reisende pro Tag erwartet.

Damit am Flughafen alles reibungslos läuft und die Wartezeiten so kurz wie möglich gehalten werden, raten die Verantwortlichen daher jetzt zu einigen Tricks.

Flughafen Düsseldorf: Tipps für einen entspannten Reisestart

Wer vorab online eincheckt, spart sich Zeit am Check-in-Schalter. Und auch die Sicherheitskontrolle geht dank DUSgateway schnell von der Hand: Ab 72 Stunden und bis bis 60 Minuten vor Abflug können Passagiere kostenlos einen persönlichen Slot reservieren. Das geht schnell und einfach online und minimiert Wartezeiten. DUS-Gateway befindet sich direkt an der Sicherheitskontrolle „Gate B“. Mehr Infos zu diesem Angebot findest du hier.

Wer nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn anreist, sollte sich im Vorfeld genau informieren. Aufgrund von Bauarbeiten kann es in der Ferienzeit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen. Im Zweifelsfall sollten Reisende mehr Zeit einplanen!

Aber nicht zu viel, denn: Der Flughafen Düsseldorf rät davon ab, früher als drei Stunden vor Abflug anzureisen. Wer mit dem Auto kommt, kann sich einen Parkplatz online buchen und bis zu 50 Prozent sparen.

Self Bag Drop

Auch bei der Gepäckaufgabe lässt sich viel Zeit sparen. Bei den Fluggesellschaften Lufthansa, Austrian, Swiss, Eurowings und auf ausgewählten Condor-Flügen ist der so genannte Self Bag Drop möglich. Hier können Passagiere ihren Koffer bequem am Gepäckautomaten aufgeben.

Auch das Handgepäck kann bereits im Vorfeld vorbereitet werden werden. Um Zeit an der Sicherheitskontrolle zu sparen, gilt: Wirklich nur das Nötigste mitnehmen und alles, was einen Akku hat, E-Zigaretten und Powerbanks ins Handgepäck packen.

Über drei Millionen Passagiere werden in den NRW-Sommerferien am Flughafen Düsseldorf erwartet. Die Favoriten-Destinationen sind klar: Spanien, Türkei, Griechenland und Italien. Besonders häufig angeflogen werden dabei Mallorca und Antalya. Diese Tipps helfen, entspannt in den Urlaub zu starten!