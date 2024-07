Flughafen Düsseldorf: Kurz vor den Sommerferien geht die Warnung um – Airport verkündet es selbst!

Die Sommerferien (8. Juli bis 20. August) stehen vor der Tür und das heißt, dass es am Flughafen Düsseldorf spätestens ab Freitag (5. Juli) wieder richtig voll wird. Familien werden ihren wohlverdienten Urlaub antreten und zwangsläufig für lange Wartezeiten bei der Gepäckabgabe und den Sicherheitskontrollen sorgen.

Das wird aber nicht das einzige Problem bleiben, um das sich Reisende Gedanken machen müssen. Jetzt gibt der Flughafen Düsseldorf einige Warnhinweise aus, die Reisende unbedingt berücksichtigen sollten.

Flughafen Düsseldorf: Diesen Vorteil sollten Reisende nutzen

In den Sommerferien erwartet der Flughafen Düsseldorf etwa 3,3 Millionen Passagiere. Pro Tag sollen dann 70.000 Reisende im Airport unterwegs sein. Gerade zu Ferienbeginn und an den Wochenenden wird das Aufkommen besonders hoch sein. Damit die Passagiere möglichst zügig durch Gepäck- und Sicherheitskontrollen kommen, gibt der Airport ein paar wichtige Tipps.

Möglichst schnell durch die Sicherheitskontrollen kommen Reisende demnach, wenn sie sich vorab ein Zeitfenster für diese buchen. Möglich ist das durch den kostenlosen Service DUSgateway. Buchungen werden über die Website bis 60 Minuten vor Abflug und bis 90 Minuten, wenn die Fluggäste noch durch die Passkontrolle müssen, angenommen.

Flughafen Düsseldorf: Weitere wichtige Reisehinweise

Wer das Self Bag Drop Angebot nutzt, spart außerdem Zeit bei der Gepäckabgabe. Die Option ermöglicht es Reisende, Gepäckstücke automatisiert abzugeben. Nach dem Online-Check-in können Passagiere ihre Boardkarte am Baggage-Tag-Automaten scannen, dann erhalten sie ein Gepäcklabel und bringen das selbst am Gepäckstück an. Das Gepäck wird anschließend auf das Kofferband am Drop Off-Automaten gelegt. Dort wird das Label dann von einem Scanner erfasst und der Koffer ist ordnungsgemäß und in kurzer Zeit abgeben.

Außerdem empfiehlt der Airport, dass Passagiere Online einchecken sollten, um das Anstehen am Schalter zu vermeiden. Fluggäste sollten sich auch unbedingt über mögliche Einschränkungen im Bahnverkehr informieren und darauf reagieren. Passagiere sollten aber auch nicht zu früh zum Flughafen anreisen. Maximal drei Stunden vor Abflug reichen dicke aus.

Der Flughafen Düsseldorf rät Reisende zudem, mit Handgepäck nur das Nötigste mitzunehmen. Das würden Sicherheitskontrolle und Boarding erleichtern.

Zuletzt gibt es den Hinweis, dass Akkus, E-Zigaretten und Powerbanks im Handgepäck transportiert werden müssen. Außerdem müssen alle Flüssigkeiten in einem durchsichtigen Beutel mit maximal einem Liter Volumen im Handgepäck transportiert werden. Elektrogeräte und Flüssigkeiten sollten bei der Sicherheitskontrolle separat vorgezeigt werden. Die Ausnahme sind CT-Anlagen, wo sie im Handgepäck bleiben dürfen.