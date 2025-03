Flughafen Düsseldorf: Gäste wollen zum Terminal – sie begehen unwissentlich einen teuren Fehler

Urlauber, die vom Flughafen Düsseldorf aus verreisen wollen, haben jedes Mal aufs Neue die Qual der Wahl, ob sie mit Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum NRW-Airport anreisen.

Wer sich schon mal für die Anreise per Bus und Bahn entschieden hat, ist sicherlich schon das ein oder andere Mal mit dem Skytrain zum Terminal angereist. Doch dabei sind sich viele einem wichtigen Detail nicht bewusst und riskieren regelmäßig teure Strafen.

Flughafen Düsseldorf: Tarifänderung beim Skytrain

Der VRR änderte bereits zum Jahresanfang seine Preise. Am Samstag (1. März) folgen die nächsten Änderungen, die auch Fahrgäste aus Düsseldorf betreffen. Denn der Verkehrsbetrieb passt seine Tarife an. Unter anderem fällt damit die Kurzstrecke weg (DER WESTEN berichtete). Das betrifft auch Fahrgäste am Flughafen, die den Skytrain nutzen.

„Ab dem 01.03.2025 wird es VRR-weit keinen Kurzstreckentarif mehr geben. Dies betrifft auch den Skytrain am Flughafen Düsseldorf“, klärte am Freitag (28. Februar) ein Nutzer bei Facebook in einer Airport-Gruppe auf. „Eine Einzelfahrt am Automaten würde pauschal 3,60 Euro kosten (Preisstufe A), unabhängig der Anzahl der Haltestellen und dem genutzten Verkehrsmittel.“ Deshalb empfiehlt er für Reisende, die ohne Kopfweh zum Terminal anreisen wollen, den „eezy-Tarif“.

So weit so gut. Doch in diesem Zuge fällt es einigen Gästen erstmals wie Schuppen von den Augen.

Gäste fallen aus allen Wolken

Denn vielen scheint am Flughafen Düsseldorf nie bewusst gewesen zu sein, dass der Skytrain kein kostenloser Service des NRW-Airports ist. „Ach, man muss dafür bezahlen?“, wundert sich so etwa einer. „Bin ungewollt 6 Mal schwarz gefahren. Ups“, bestätigt auch ein anderer seinen Irrglauben.

Doch wie es auch auf der Website des Flughafen Düsseldorf heißt, muss man auch bei der Nutzung des Skytrains über ein gültiges Ticket verfügen. Dazu zählen gültige VRR- und VRS-Tickets, spezielle DB-Tickets (City plus, NRW-Ticket etc.), Deutschlandticket (49-Euro-Ticket), Parktickets der Flughafen Düsseldorf GmbH (gültig für bis zu neun Personen) sowie Rail & Fly-Tickets.

Auch wenn viele Flughafen-Gäste unter dem Facebook-Beitrag einwerfen, dass sie noch nie im Skytrain kontrolliert wurden, so gilt auch hier die reguläre Strafgebühr in Höhe von 60 Euro fürs Schwarzfahren. Reisende sollten das künftig besser bedenken, bevor der Urlaub direkt mit einem Minus in der Reisekasse startet.