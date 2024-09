Flughafen Düsseldorf schafft Parktickets ab – Besucher sollten eines dringend wissen!

Wer seine Angehörigen oder Freunde zum Flughafen Düsseldorf hinfahren oder von diesem abholen will, der hat sicherlich schon das ein oder andere Mal überlegt: Lass ich sie jetzt nur mal eben kurz raus bzw. sammel ich sie schnell ein oder stelle ich mich ins Parkhaus?

Lange Verabschiedungen oder überschwängliche Begrüßungen kommen Parkhaus-Besucher am NRW-Airport aber schnell mal teuer zu stehen. Wer allerdings als Passagier zum Flughafen Düsseldorf reist, hat in der Regel keine andere Wahl, als sein Auto hier für einige Zeit zu parken. Wer sich an das Prozedere mit Schranke und Parkticket bereits gewöhnt hat, der muss sich schon bald umstellen.

Flughafen Düsseldorf: Paukenschlag bei Parktickets!

Auch in anderen Parkhäusern sind wir es gewöhnt, Tickets aus Papier zu ziehen. Hinterher am Parkautomaten eingeschoben, beglich man auch am Flughafen Düsseldorf so bislang seine Gebühren.

Das will der NRW-Airport aber ändern! Das klassische Parkticket aus Papier ist am Düsseldorfer Flughafen schon bald Geschichte. Damit wollen die Betreiber jährlich zehn Millionen Papiertickets sparen. Nicht nur die Umwelt wird das freuen, sondern auch Passagiere und Besucher, die regelmäßig riskieren, das papierne Gebühren-Zettelchen zu verlieren. Ums Zahlen kommen sie hier aber künftig dennoch nicht drum herum!

Autofahrer müssen sich umstellen

Denn wie schon in ausländischen Parkhäusern, will man auch am Flughafen Düsseldorf künftig auf eine automatische Erkennung der Kennzeichen setzen. So fahren Autofahrer mit ihrem Auto lediglich ins Parkhaus rein und können dann ohne Umschweife in den Airport marschieren. Auf dem Rückweg kommen sie aber um den Gang zum Parkautomaten nicht umhin. Hier muss künftig das Nummernschild auf einem Touchscreen eingegeben werden. Beim Rausfahren erkennt die Kamera dann automatisch, dass die Park-Gebühr bezahlt wurde.

Das Prinzip ist in der „Kiss & Fly“-Zone vor der Abflughalle bereits seit Jahren Gang und Gebe. Auch will man die rund 45 Parkautomaten im Zuge der Neuerungen umstellen. Künftig müssen Besucher hier nicht mehr ihr Kleingeld mühsam zusammen kramen, sondern können ihr Park-Geld ganz einfach per Bankkarte bezahlen. Im Sommer 2025 soll das neue Parksystem an den Start gehen.

Längerfristig müssen sich Passagiere am Flughafen Düsseldorf außerdem darauf einstellen, dass das Parkhaus P2 abgerissen wird. Doch erst 2029 soll es so weit sein. Vorher will der Airport allerdings das neue Parkdeck P37 fertig stellen, das von Besuchern und Flughafen-Angestellten genutzt werden soll.