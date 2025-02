Flughafen Düsseldorf: Kunden wollen buchen – dann fallen sie aus allen Wolken

Die Parkplatzsuche – ein täglicher Albtraum für viele Autofahrer. Besonders in Städten oder an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen gleicht sie oft einer Geduldsprobe. Wer sein Auto stressfrei am Flughafen Düsseldorf parken wollte, konnte bisher ganz bequem online reservieren.

Doch jetzt sorgt eine plötzliche Änderung für Verwunderung bei den Kunden! Es geht um die Buchung von Parkplatz-Reservierungen…

Flughafen Düsseldorf: Kunden müssen sich umstellen

Bisher lief alles reibungslos: Parkplatz auswählen, online bezahlen – fertig. Doch wer aktuell am Düsseldorfer Flughafen per Kreditkarte zahlen möchte, schaut in die Röhre! Die gewohnte Zahlungsmethode steht plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen bleibt nur noch Paypal als Option. Ein echtes Ärgernis für viele Reisende!

Die erste Verwirrung machte sich in den sozialen Medien breit. „Kann es sein, dass man einen Parkplatz über die dus.com-Website nur noch mit Paypal zahlen kann?“, fragte eine irritierte Nutzerin auf Facebook. Und tatsächlich: Beim Buchungsvorgang erscheint nun eine Meldung, die bestätigt, dass Zahlungen aktuell ausschließlich über Paypal möglich sind. Wer dennoch mit Kreditkarte zahlen möchte, wird auf das Partnerportal „Park.Aero“ verwiesen.

Doch warum diese plötzliche Änderung? Und wie lange bleibt sie bestehen?

Flughafen Düsseldorf sorgt für Verwirrung

Auf der offiziellen Website des Flughafens ist immer noch zu lesen, dass Kreditkartenzahlungen problemlos möglich seien – sowohl online als auch vor Ort an den Parkautomaten. Eine offizielle Erklärung seitens des Flughafens fehlt bisher.

+++Flughafen Düsseldorf: Kostenlos parken? Insider enthüllen Tricks+++

Reisende, die auf ihre Kreditkarte angewiesen sind, müssen nun also entweder den Umweg über ein Partnerportal nehmen oder auf eine schnelle Lösung hoffen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob der Flughafen Düsseldorf bald zur gewohnten Zahlungsvielfalt zurückkehrt oder PayPal die einzige Option bleibt – das bleibt abzuwarten!