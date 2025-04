Flughafen Düsseldorf: Chaos an Ostern? Mitarbeiter sprechen Klartext

Die Osterferien in NRW haben begonnen. Viele Familien nutzen die Zeit, um den Stress des Alltags loszuwerden und fliegen in den Urlaub. Klingt nach einer guten Idee, die wohl immer mehr Reiselustige haben. Doch droht jetzt möglicherweise Chaos am Düsseldorfer Flughafen?

Ein Pressesprecher sorgt nun für Gewissheit.

Pressesprecher wird deutlich: Chaos am Flughafen Düsseldorf?

Staus auf den Autobahnen sind vor allem in der Ferienzeit nichts Neues. Aus diesem Grund setzen sich viele Urlauber in den Flieger, um der großen Reisewelle auf den Straßen zu entgehen. Insgesamt rechnen die Verantwortlichen in Düsseldorf mit einer Million Passagieren, so ein Pressesprecher gegenüber DER WESTEN. Und weiter: „Allein am ersten Ferienwochenende bewältigen wir 1.300 Flugbewegungen und begrüßten über 200.000 Reisenden.“

Doch trotz der zahlreichen Reisenden ist der „Osterreiseverkehr am Düsseldorf Airport reibungslos angelaufen“, betont der Mitarbeiter weiter. Außerdem offenbar er, dass „rund 96 Prozent der Fluggäste die Sicherheitskontrollen in weniger als zehn Minuten“ passiert haben. Kein Wunder, dass sich die Mitarbeiter über den reibungslosen Ablauf freuen und die Stimmung im Terminal gut sein soll.

Flughafen Köln/ Bonn und Dortmund: Mitarbeiter rechnen mit großer Reisewelle

In Köln/Bonn herrschte offenbar auch Hochbetrieb. Nach Angaben des Flughafens wurden in der ersten Ferienwoche insgesamt 485.000 Passagiere abgefertigt. Auch am Ruhrgebietsflughafen in Dortmund wurde mit einer großen Reisewelle gerechnet. Nach Angaben des Flughafens wurden rund 115.000 Reisende erwartet.

Dennoch sind Reisende dazu aufgerufen, möglichst früh am Flughafen anzukommen, um bei längeren Wartezeiten in der Abfertigung nicht in die Bredouille zu geraten, den Flug zu verpassen.