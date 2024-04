Flughafen Düsseldorf: Pilot bleibt keine andere Wahl – 300 Passagiere müssen bangen

Schock bei einem Flug, der am Flughafen Düsseldorf startete. Die Maschine der Qatar Airways musste notlanden, nach dem sie ganze anderthalb Stunden über dem Ruhrgebiet kreisen musste. Knapp 300 Passagiere waren bei dem Horror-Flug an Bord.

Notlandung am Flughafen Düsseldorf

Dramatische Minuten für knapp 300 Passagiere an Bord von Qatar Airways Flug QR086. In der Maschine kam es zu technischen Problemen – und das direkt nach dem Start am Freitagnachmittag (19. April)! Nach knapp anderthalbstündigem Kreisen über dem Ruhrgebiet und dem Rheinland musste die Maschine wieder auf dem Flughafen Düsseldorf landen. Dort empfingen sie Löschfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr und Krankenwagen, die sie zu einer Außenposition auf dem Flugfeld geleiteten, berichtet das Portal „Ddorf-aktuell“.

Auf Facebook teilte ein Nutzer die Flugroute des Drama-Flugs. In den Kommentaren wird vermutet, dass es am Autopiloten des Flugzeugs gelegen habe. Die Maschine habe dazu ein paar Runden kreisen müssen, um Benzin zu verlieren. Andere nehmen den Fehl-Flug mit Humor. „Die haben den Kaffee vergessen“, kommentiert ein Nutzer scherzhaft die Rundreise.

Ursache weiter unklar

Was tatsächlich die Ursache für die unplanmäßige Rückkehr war, blieb bisher zunächst offen. Ein Sprecher des Flughafens verwies dem Portal gegenüber auf die zuständige Fluggesellschaft. Doch diese stand für ein Statement wohl nicht zur Verfügung, da sie außerhalb der Bürozeiten nicht erreichbar war.

Die rund 300 Passagiere bekamen dafür ihre Koffer zurück und mussten eine Sonder-Nacht in Düsseldorf herumkriegen. Am Samstagnachmittag (20. April) setzte Qatar Airways schließlich eine Zusatzmaschine ein, damit die Fluggäste doch noch nach Doha kommen konnten.