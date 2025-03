Flughafen Düsseldorf: Video macht die Runde – „Was ist denn hier los?“

Auf dem Flughafen in Düsseldorf ist aktuell einiges los. Erst seit kurzem ist bekannt, wie der Sommerflugplan für 2025 aussieht. Jetzt stellt der Flughafen neue Pläne in den sozialen Medien vor.

In einem Instagram-Post heißt es: „Was ist denn hier los? Bei uns am Airport soll sich einiges ändern – dafür sind bis 2045 zahlreiche Projekte und Maßnahmen geplant.“ Einen ersten Eindruck gibt es in einem Video.

Flughafen Düsseldorf: Diese Projekte sind geplant

Dort präsentiert der Flughafen Düsseldorf ihren geplanten „Weg zum exzellenten Airport“. Aus dem Video geht hervor, dass viele Gebäude in den nächsten Jahren modernisiert, umgebaut und neu gebaut werden. Das gilt „vom Terminal bis zur Photovoltaik-Anlage am nördlichen Rand“.

Am Flughafen Düsseldorf wird sich in den kommenden 20 Jahren also vieles verändern. Details dazu werden zwar noch nicht bekanntgegeben, der Airport kündigt allerdings an: „Weitere Einblicke folgen“. In dem Instagram-Post werden auch die User mit einbezogen.

Airport plant Neuerung: Das wünschen sich Besucher

In dem Post fragt der Flughafen Düsseldorf: „Was wünscht ihr euch in Zukunft vom DUS?“ Und ergänzt: „Ja, wir wissen natürlich, dass die Besucherterrasse und Langstreckenflüge ganz oben auf der Liste stehen.“

Wünsche neben der Terrasse und den Langstreckenflügen die aus den Kommentaren hervorgehen sind beispielsweise eine schnellere Gepäckausgabe, mehr Sauberkeit und neue Klimaanlagen vor Ort. Wann und ob sie diese bekommen, bleibt allerdings vorerst abzuwarten.