Flughafen Düsseldorf: Mitten in der Urlaubszeit macht DIESE Nachricht die Runde – „Geht gar nicht“

Wir sind mitten in der Urlaubszeit, in NRW und auch in anderen Bundesländern sind die Sommerferien bereits gestartet. Das heißt, dass jetzt viele Leute in den Urlaub fliegen wollen. Doch rund um den Flughafen Düsseldorf macht jetzt eine ganz bestimmte Nachricht die Runde.

Und dabei wird es ziemlich deutlich. Ein Mann ärgert sich über eine ganz bestimmte Situation am Flughafen Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf: Mitten in Urlaubszeit geht Nachricht um

Am Flughafen Düsseldorf treffen Reisende aus aller Welt aufeinander. Doch nicht nur typische Touristen oder Geschäftsleute sind hier unterwegs. Nein, auch die sogenannten „Planespotter“. Häh? Was soll das denn sein? Planespotter sind Leute, deren Hobby es ist, Flugzeuge zu beobachten, zu fotografieren oder zu filmen. Klar, dass sie auch am Flughafen Düsseldorf zu finden sind.

Ebenfalls spannend: ++ Flughafen Düsseldorf kriegt es einfach nicht hin – den Leuten reißt der Geduldsfaden ++

Doch ein Planespotter postet auf Facebook nun einen wütenden Beitrag. Er schreibt: „Leute […] Der Flughafen duldet uns. Wenn es heißt, man soll auf P7 nicht in der Auffahrt stehen, dann heißt das natürlich auch, dass man dort keinen Müll hinterlässt.“ Dazu zeigt er ein eindeutiges Foto. Hier sieht man die Reste einer McDonald’s-Mahlzeit mitten auf der Auffahrt liegen.

„Benehmt euch, verdammt noch mal“

Und der User schimpft weiter in einer öffentlichen Flughafen-Gruppe: „Ganz im Ernst, ich spotte jetzt seit 25 Jahren am Flughafen Düsseldorf, ich habe keinen Bock, mir von irgendwelchen Vollidioten mein Hobby kaputt machen zu lassen. Also, benehmt euch entsprechend, verdammt noch mal.“

Da ist aber einer sauer! Aber auch irgendwie verständlich, es geht um sein geliebtes Hobby. Auch andere User stimmen ihm in den Kommentaren zu. Hier heißt es unter anderem: „Also das geht schon gar nicht mit dem Müll“ oder „Sehr schade, dass der Müll für manche zu schwer ist und die das dann liegen lassen.“ Der User schlägt vor, den Flughafen Düsseldorf zu fragen, ob sie hier Mülleimer aufstellen können.

Ein anderer User ist von der allgemeinen Situation sehr genervt: „Ich sehe es grundsätzlich genauso […] Aber vielleicht sollten wir Spotter auch nicht jedem, der nach einem guten Punkt zum Flugzeuge beobachten fragt, nach P7 schicken. Dass, was da mittlerweile besonders am Wochenende abgeht, ist unglaublich und hat nichts mehr mit spotten zu tun.“

Welche irren Szenen sich am Flughafen Dortmund abspielten, liest du >> hier.