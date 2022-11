Flughafen Düsseldorf: „Letzte Generation“ mit heftiger Ansage – Airport zieht sofort Konsequenzen

Der Flughafen Düsseldorf ist gewarnt. Am vergangenen Samstag (5. Dezember) haben Klimaaktivisten einen Teil des Amsterdamer Flughafens Schiphol teilweise lahmgelegt. Demonstranten verschafften sich Zugang zum Rollfeld. Einige setzten sich vor einen Privatjet, andere fuhren mit Fahrrädern über das Gelände.

Auch in Deutschland sorgen Klimaaktivisten aktuell für reichlich Aufsehen – insbesondere die Klimabewegung „Letzte Generation“. Eine ihrer Vertreterinnen hat nun angekündigt, die Proteste weiter ausweiten zu wollen. Bei einer Aussage schrillten die Alarmglocken am Flughafen Düsseldorf.

Flughafen Düsseldorf: Droht jetzt Klima-Chaos

„Wir werden unseren Protest in alle Bereiche tragen, die von der Klimakatastrophe betroffen sein werden“, sagte Carla Rochel von der „Letzten Generation“ bei „stern TV am Sonntag“. Sie und ihre Gleichgesinnten würden sich nicht in einem „Beliebtheitswettbewerb“ befinden. Ihnen gehe es „nicht darum, gemocht zu werden – sondern darum, dass der Gesellschaft bewusst wird, dass wir in eine Klimakatastrophe rasen“.

Zuletzt sind Mitglieder der „Letzten Generation“ vor allem durch Straßenblockaden aufgefallen. Zuletzt war in Berlin ein Unfallopfer gestorben, während sich Aktivisten auf die Straße geklebt hatten und lange Staus provozierten. Zwar soll die Versorgung des Unfallopfers nicht durch die Staus blockiert worden sein. Dennoch fordern viele Politiker seitdem harte Strafen für Klebe-Proteste auf öffentlichen Verkehrswegen. Rochel schloss nun auf Nachfrage auch Blockadeaktionen an deutschen Flughäfen nicht aus. Drohen also am Flughafen Düsseldorf Szenen wie in Amsterdam?

So reagiert der Flughafen Düsseldorf

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Sprecher des Düsseldorfer Airports mit, die aktuellen Entwicklungen rund um die Klimaproteste genau zu verfolgen. „Wir tauschen uns diesbezüglich mit den Sicherheitsbehörden aus“, erklärt Süleyman Ucar. Der Flughafen-Sprecher versicherte, dass alle Sicherheitskräfte am größten NRW-Flughafen auf die aktuellen Formen des Protestes sensibilisiert seien.

Mehr Themen:

Das Sicherheitskonzept werde regelmäßig aktualisiert, um das Flughafengelände bestmöglich zu sichern. Details dazu nannte der Flughafen-Sprecher nicht. Zuletzt war der Flughafen Düsseldorf in die Schlagzeilen geraten, weil TV-Sender ProSieben eine Mitarbeiterin in den Sicherheitsbereich des Flughafens eingeschleust hatte. Was sie enthüllte, bereitete Experten große Sorge >>>