Flughafen Düsseldorf und Köln/Bonn: Chaos in den Oster-Ferien – wann es besonders schlimm wird

Die Osterferien in NRW haben begonnen. Viele Familien nutzen die Zeit, um den Stress des Alltags loszuwerden und fliegen in den Urlaub.

Klingt nach einer ziemlich guten Idee – doch Achtung! An diesem Tag sollte man den Flughafen Düsseldorf und Köln/ Bonn im besten Fall meiden.

Flughafen Düsseldorf und Köln/ Bonn: Chaos über Ostern

Staus auf den Autobahnen sind vor allem in der Ferienzeit nichts Neues. Aus diesem Grund setzen sich viele Urlauber in den Flieger, um der großen Reisewelle auf den Straßen zu entgehen. Doch auch an den Flughäfen in Düsseldorf und in Köln/Bonn kann es zu Wartezeiten kommen.

Allein in Düsseldorf rechnen die Verantwortlichen mit einer Million Passagieren. Das klingt nicht nur nach vielen Menschen, die sich ein paar erholsame Tage außerhalb von NRW gönnen wollen, sondern auch nach viel Trubel an den Flughäfen in NRW. Immerhin rechnet man vor allem am ersten Ferienwochenende mit 200.000 Reiselustigen!

Diese Tage solltest du meiden

Auch in Köln/Bonn herrscht Hochbetrieb. Nach Angaben des Flughafens werden in der ersten Ferienwoche insgesamt 485.000 Passagiere abgefertigt. Auch am Ruhrgebietsflughafen in Dortmund wird mit einer großen Reisewelle gerechnet. Nach Angaben des Flughafens werden rund 115.000 Reisende erwartet.

Eines ist klar: Vor allem am ersten Ferienwochenende könnte es eng werden. Reisende sind aufgerufen, möglichst früh am Flughafen anzukommen, um bei längeren Wartezeiten in der Abfertigung nicht in die Bredouille zu geraten, den Flug zu verpassen.

Doch damit nicht genug. Vor allem am letzten Feriensonntag (27. April) rechnen Experten damit, dass die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn aus allen Nähten platzen. Wer ausgerechnet an diesem Tag ankommt, sollte sich also auf lange Wartezeiten an der Gepäckausgabe einrichten.