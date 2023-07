Flughafen Düsseldorf & Köln/Bonn: Erste Touristen aus Rhodos gelandet – sie berichten Erschreckendes! „Pure Chaos“

Rhodos brennt. Seit Tagen versucht die Feuerwehr, unterstützt von unzähligen Freiwilligen, das Feuer einzudämmen. Anwohner und Touristen bringen sich in umliegenden Ortschaften in Sicherheit. Anfang der Woche kehrten die ersten Urlauber von der Urlaubsinsel zurück.

++ Urlaub auf Rhodos: Tourist schildert dramatische Flucht – „Flammen im Rücken“ ++

Aufatmen. Die ersten Urlauber der griechischen Insel Rhodos sind vergangenen Montag (24. Juli) am Flughafen Düsseldorf und Köln/Bonn gelandet und berichten über das, was sie in den letzten Tagen erlebt haben.

Urlaubsrückkehrer am Flughafen Düsseldorf & Köln/Bonn:

Die zurückgekehrten Urlauber haben die Situation auf Rhodos unterschiedlich erlebt. Einige waren unmittelbar vom Feuer und den damit einhergehenden Evakuierungsmaßnahmen betroffen. „Das war das pure Chaos. Wir wussten nicht mal, in welchem Ort wir da jetzt sind“, berichtet Frank Thielert am Flughafen Düsseldorf gegenüber dem WDR. Er und seine Familie konnten das Feuer von ihrem Hotel aus sehen und wurden daraufhin in einer Notunterkunft untergebracht. „Wir wurden nachts aus unserem Hotel geholt. Wir sind dann in Busse gestiegen und in eine Schule gebracht,“ berichtet er weiter.

Einige hatten Glück: Hotels, die nicht direkt vom Feuer betroffen waren, mussten nicht geräumt werden und die dort untergebrachten Menschen konnten ihren Urlaub bis zum letzten Tag dort verbringen. Allerdings wurden evakuierte Reisende aus umliegenden Hotels dort einquartiert.

Eine Urlauberin gegenüber dem WDR: „Bei uns wurden 500 Leute im Hotel untergebracht. Es wurde laut, es wurde eng. Damit ist glaube ich alles gesagt.“ Sie hofft: „Man kann wirklich nur hoffen, dass jetzt auch keine Flüge mehr nach Rhodos gehen.“

Einige Fluggesellschaften kündigten bereits an, die brennende Urlaubsinsel vorerst nicht mehr anzufliegen. Jedoch gibt es nach wie vor Reisende, die trotz der aktuellen Geschehnisse ihre Urlaubsreise nach Rhodos antreten wollen. Urlauber, die nach einigen schlaflosen Nächten am Flughafen Düsseldorf & Köln/Bonn angekommen sind, finden das unverantwortlich.