Flughafen Düsseldorf: Offiziell! Bittere Nachricht macht die Runde

In wenigen Monaten ist es wieder so weit. Der Sommer rückt näher und schon bald tummelt es sich wieder am Flughafen Düsseldorf, wenn es für viele Menschen in den wohlverdienten Urlaub geht. Besonders zur begehrten Haupturlaubszeit kann es am Flughafen schon mal richtig voll werden.

Damit auch keiner seinen Flug verpasst, reisen die meisten Passagiere bereits Stunden im Voraus an und verbringen die verbleibende Zeit bis zum Abflug auf den weiten Gängen des Flughafengebäudes. Während die einen in den Shoppingläden stöbern, finden die anderen in einem der Restaurants Platz. Und trotzdem scheint die Passagiere irgendwas zu stören, denn in einem aktuellen Ranking des Unternehmens Skytrax konnte der Airport seinen Rang vom letzten Jahr nicht mehr halten.

Flughafen Düsseldorf: Ergebnisse eindeutig

„Die britische Beratungsgesellschaft Skytrax will stets herausfinden, auf welchen Airports die Passagiere weltweit am zufriedensten sind“, heißt es in einem Bericht der „t-online“. Dafür wurden zwischen August 2023 und März 2024 Millionen Passagiere befragt und die Ergebnisse zeigen deutlich: Der Flughafen Düsseldorf schneidet in diesem Jahr schlechter ab als im Jahr zuvor.

Während sich der Airport aus NRW 2023 noch tapfer auf Platz 21 hielt, kommt er nun erst an 31. Stelle. Hinsichtlich der Zufriedenheit der Passagiere belegt der Flughafen Düsseldorf allerdings nach wie vor deutschlandweit den zweiten Platz. Doch es gibt auch Kritik an dem Flughafen-Ranking, die die ermittelten Zahlen infrage stellen.

„An der Tabelle gibt es aber auch Kritik aus der Flugbranche, weil Skytrax auch Airlines berate und somit nicht unabhängig agiere“, heißt es in dem Bericht von „t-online“ weiter. Fest steht: Jeder Passagier wird insgeheim seinen ganz persönlichen Flughafen-Favoriten haben. Außerdem ist bei einem Urlaubstrip nicht der Flughafen entscheidend, sondern das Reiseziel.