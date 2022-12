Flughafen Düsseldorf, Köln/Bonn und Co: Bahnt sich das nächste Chaos an? Das sollten Reisende jetzt beachten

Besonders im Sommer platzten der Flughafen Düsseldorf und der Flughafen Köln/Bonn aus allen Nähten. Viele Passagiere wollten in ihren wohlverdienten Urlaub reisen. Es bildeten sich lange Schlangen beispielsweise an den Check-Ins. Ein ähnliches Bild spielte sich auch in den Herbstferien ab – und jetzt stehen die Weihnachtsfeiertage vor der Tür! Droht uns jetzt das nächste Airport-Chaos?

Weihnachten – Zeit, um seine Liebsten wiederzusehen. Auch, wenn diese in ferne Länder weilen. Vor und während den Feiertagen könnte es also wieder voll werden am Flughafen Düsseldorf und am Flughafen Köln/Bonn.

Flughafen Düsseldorf, Köln/Bonn und Co: Passagiere sollen Zeit einplanen

Der Flughafen Düsseldorf rechnet auch zur Weihnachtszeit mit erhöhtem Passagier-Aufkommen, wie ein Sprecher auf Nachfrage von DER WESTEN verrät. „Wir erwarten eine erhöhte Nachfrage nach Flugreisen in der Weihnachtszeit. Demensprechend sind wir vorbereitet und tauschen uns intensiv mit allen an den Passagierprozessen beteiligten Partnern aus, insbesondere mit der Bundespolizei und ihrem Dienstleister.“

Der Flughafen Düsseldorf rät seinen Passagieren: Plant reichlich Zeit ein! Außerdem solltest du dich an die jeweiligen Empfehlungen deiner Fluggesellschaft oder deines Reiseveranstalters halten. „Die Check-Ins der Airlines sind in der Regel nicht früher als drei Stunden vor Abflug geöffnet. Früher anzureisen ist nicht empfehlenswert.“

Flughafen Düsseldorf, Köln/Bonn und Co: Im Handgepäck nur das Nötigste

Zudem kannst du mit etwas Vorbereitung die Abläufe an den Sicherheitskontrollen aktiv unterstützen und beschleunigen. Nach dem Check-In solltest du dich am besten direkt zu den Sicherheitskontrollen begeben. Im Handgepäck solltest du nur das Nötigste für den Flug mitführen. Der Beutel mit Flüssigkeiten und Kosmetik sowie elektronischen Geräten sollte griffbereit sein, da dieser separat durch die Kontrolle muss. Wenn du mit dem Auto anreist, solltest du dir frühzeitig einen Parkplatz online sichern.

Ähnliches rät auch der Flughafen Köln/Bonn. Auch hier wird den Fluggästen empfohlen, sich bei ihren Airlines und Reiseveranstaltern über die Öffnungszeiten der Check-In-Schalter zu informieren. Allerdings rechnet der Flughafen mit weniger Passagieren zu Weihnachten, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN betont: „Erfahrungsgemäß ist zu den Weihnachtsfeiertagen nicht mit einem sprunghaften Verkehrsanstieg zu rechnen, da zwar einerseits Menschen ihre Lieben besucht, dafür andere Reisen, zum Beispiel aus dienstlichen Anlass, nicht stattfinden.“