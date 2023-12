Flughafen Düsseldorf: Hunde-Besitzerin mit übler Befürchtung – „Große Angst“

Mit großen Schritten nähern wir uns nicht nur der Weihnachtszeit, sondern auch dem Jahresende. Für viele bereits Anlass genug, sich alle Jahre wieder die Frage zu stellen: Wo und mit wem verbringe ich den Jahreswechsel?

Während ihn die einen ganz gemütlich zu Hause erleben wollen, schwebt wiederum anderen Größeres vor. Doch gerade für Tierbesitzer ist die Silvester-Zeit keine leichte, werden doch um Punkt 0 Uhr vielerorts jede Menge Böller gezündet, die Vierbeiner angst und bange werden lassen. So berichtet es jetzt auch eine Hunde-Besitzerin vom Niederrhein bei Facebook: „Ich habe zwei Hunde, die große Angst vor Böllern haben.“

Im Flughafen Köln/Bonn öffnet man aus diesem Grund seit Jahren an Silvester das Terminal für Hundehalter und ihre Tiere, um sie in Ruhe abseits der Großstadt-Knallerei das neue Jahr begrüßen zu lassen. Aber wie sieht das am Flughafen Düsseldorf aus? DER WESTEN hat beim Airport nachgehakt. Aber der Reihe nach.

Flughafen Düsseldorf: Hundebesitzerin schildert „große Angst“

Nicol Grassl-Daug ist stolze Besitzerin von gleich drei Hunden. Zwei davon hat sie aus dem Tierschutz gerettet, allerdings mit einer Vorbelastung. Denn die geretteten Vierbeiner leiden unter massiven Geräusche-Ängsten, zusätzlich ist eines der Tiere Epileptiker. „Ich bin selber Therapeutin und im Alltag sind meine Hunde entspannt und tolle Familienmitglieder. Leider ist der Silvesterstress für meine Hunde therapeutisch nur wenig beeinflussbar, weshalb ich versuche, Silvester so gut es geht an Orten zu verbringen, wo das Böllern verboten ist“, erklärt Grassl-Daug.

Um ihre Tiere vor den Strapazen zu bewahren, hat die Hunde-Halterin schon so einiges ausprobiert. „Drei Jahre bin ich mit den Hunden von 23:30 bis ein, zwei Uhr morgens in ein dicht bewaldetes Gebiet gefahren, dieses Jahr wird dort aber einiges gebaut, weshalb ich nach einer Alternative gesucht habe.“ Sich abseits des Lärms ein Hotelzimmer zu buchen, sei auch keine Option, denn gerade an Silvester seien diese schon im Vorfeld zwei bis drei Jahre ausgebucht.

So kam der Therapeutin aus Kempen am Niederrhein die Idee, zum Flughafen zu fahren. „Der Köln-Bonner Flughafen ist bekannt für seine Hundefreundlichkeit an Silvester, aber Düsseldorf wäre erheblich näher für uns.“ Aber sind auch am Düsseldorfer Airport an Silvester Hunde im Terminal willkommen?

Flughafen Düsseldorf mit klarem Statement

Hier heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN: „Gemäß der Luftverkehrsordnung ist das Zünden von aufsteigenden pyrotechnischen Gegenständen in der Nähe von Flughäfen grundsätzlich verboten. Daher ist die Silvesternacht am Flughafen Düsseldorf vergleichsweise ruhig.“ Doch ein Sprecher des Airports muss auch ein großes Aber nennen: „Allerdings bedeutet das nicht zwangsläufig, dass keine Feuerwerksgeräusche zu hören sind.“

Darüber hinaus sei dem Flughafen Düsseldorf nicht bekannt, ob Hundebesitzer das Terminal aufsuchen, um dem Feuerwerkslärm zu entgehen. „Spezielle Orte und Angebote für Haustierbesitzer haben wir nicht.“ Unter dem Facebook-Beitrag von Nicole Grassl-Daug berichtet aber eine Hunde-Besitzerin von ihrer gegenteiligen Erfahrung. „Du kannst mit deinen Hunden am besten unten in der Ankunft (warten, Anm. d. Red.), bis die Böllerei vorbei ist… „, schreibt eine Tierfreundin. Diesen Tipp nimmt die Hundebesitzerin vom Niederrhein nur zu gerne an, um mit ihren drei Hunden gut ins Neue Jahr zu rutschen. Ob sie aber wirklich ins Terminal gehen oder mit ihren Vierbeinern nur unten in der Tiefgarage bleiben werde, sei noch unklar. „Hauptsache, es knallt nicht.“