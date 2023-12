Flughafen Düsseldorf mit neuer Park-Regelung – SIE können sich freuen

Mit dem Auto zum Flughafen Düsseldorf: Viele Menschen aus NRW fühlen sich schon gestresst, wenn sie nur daran denken. Jemanden zum richtigen Terminal zu bringen, das Gepäck auszuladen und sich dann noch in Ruhe zu verabschieden, das ist gar nicht mal so einfach.

Dagegen will der Flughafen nun Abhilfe schaffen. Er kündigt neue Park-Regelungen an und hofft, so die Passagiere und deren Fahrer zufriedener zu stimmen.

Flughafen Düsseldorf mit Park-Änderungen

„Mehr Stellplätze, freundlichere Atmosphäre, mehr Flexibilität“. So beschreibt der Flughafen die neuen Regelungen. Ob das alle so sehen? In jedem Fall wurde das Parkhaus P3 umfassend modernisiert und erstrahlt nur in energiesparendem, neuen Glanz. Die grellen Leuchtstoffröhren auf den fünf Parkdecks wurden gegen eine moderne, intelligent gesteuerte LED-Beleuchtung ausgetauscht, die den Energieverbrauch um 65 bis 70 Prozent reduzieren soll. Mit dem neuen reflektierenden Oberflächenschutz des Bodens ist nun eine „helle, freundliche Atmosphäre“ geschaffen worden.

„Auch die Einfahrtsituation konnte deutlich verbessert werden. Eine direkte Beschilderung vor dem Terminal führt nun zu verbreiterten Einfahrtspuren, die auch mögliche Rückstaus besser aufnehmen und somit den Verkehrsfluss auf der Ankunftsebene verbessern“, heißt es in der Mitteilung des Flughafens.

Kostenloses Angebot für kurze Halte

Die „Kiss & Fly“-Zone in der Abflugebene vor dem Terminal ist für kurze Halte gedacht, etwa um Reisende unkompliziert abzusetzen oder aufzunehmen. Die Aufenthaltsdauer ist hier für sieben Minuten kostenlos. Wer länger bleibt, zahlt pro fünf weitere Minuten fünf Euro. Um diese Zone jedoch zu optimieren, gilt ab dem 13. Dezember eine neue Regelung: Es wird eine Begrenzung für gewerbliche Nutzer geben. Gewerbliche Nutzer, die häufig am Tag vorfahren, können ihre Fahrzeuge bei der Flughafengesellschaft anmelden. Das soll die Zone für private Nutzer optimieren.

300 weitere Stellplätze

Durch den Umbau des Parkhauses sind auf der Ankunftsebene mehr als 300 weitere Parkplätze entstanden, 30 davon mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Insgesamt hat das P3 damit über 3.000 Stellplätze. Trotzdem empfiehlt der Flughafen, sich vorab auf www.dus.com/parken zu buchen einen Parkplatz zu sichern. Für Abholer und Bringer gibt es zudem ein Ticket, dass der Flughafen empfiehlt: “ So ermöglicht beispielsweise das „Abholen & Bringer“-Ticket ein anderthalbstündiges Parken im Parkhaus P3 für nur fünf Euro, um entspannt die Familie, Freunde und Geschäftspartner zu verabschieden oder zu begrüßen“.

Durch den Umbau des Parkhauses besteht nun die Möglichkeit, vom Erdgeschoss mit dem Fahrzeug auf die höheren Decks zu wechseln. „Die neue Rampe bietet so mehr Flexibilität bei der Auswahl des Stellplatzes“, so der Flughafen Düsseldorf. Bleibt abzuwarten, ob diese Änderungen das Parkerlebnis des Flughafens wirklich verbessern werden.