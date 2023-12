Für viele Menschen sind Umweltschutz und Flughäfen Gegensätze. Doch obwohl das Fliegen nicht gerade klimafreundlich ist, versuchen viele Flughäfen, ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. So auch der Flughafen Düsseldorf.

„Im Zentrum der Anstrengungen im verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Müll stehen dabei die Vermeidung, die Verwertung sowie die umweltfreundliche Beseitigung von Abfällen“, heißt es auf der Website des Airports der Landeshauptstadt. Doch in Sachen Mülltrennung muss jetzt ein gr0ßer Schritt zurück gemacht werden.

Düsseldorf Flughafen mit großer Veränderung

Im Mülltrennen sind die Deutschen echte Profis. Viele verschiedene Müllsorten und dafür vorgesehenen Tonnen entfachen zwar immer mal wieder die ein oder andere Diskussion, doch in einer Sache sind sich alle einig: Mülltrennung ist wichtig. Doch die internationalen Passagiere am Flughafen Düsseldorf sehen das nicht ganz so. Nach Angaben von „Bild“ schafft der Flughafen nun die Mülltrennung ab.

„Es hat sich zusehends gezeigt, dass die Sortenreinheit der Abfallarten nicht gewährleistet war, die Mülltrennung durch Passagiere funktionierte nicht mehr effektiv“, sagte ein Sprecher des Flughafens gegenüber „Bild“. Das heißt wohl im Klartext: Die Besucher des Flughafens haben schlichtweg nicht auf ihre Mülltrennung geachtet.

Alles in einer Tonne

Vor allem die internationalen Besucher des Flughafens können mit dem deutschen Mülltrennungssystem nicht besonders viel anfangen und schmissen alles in den Gleichen Behälter. Gegenüber der „Bild“ berichtete der Flughafen, dass teilweise von den Reinigungskräften nachsortiert werden musste. Doch damit ist nun Schluss, denn der gesamte Abfall landet nun in einer Tonne: Im Restmüll.

Dabei sind wir in Deutschland auf einem so guten Weg, wenn es um die Reduzierung von Abfällen geht. Laut „Zeit“ war die Menge des Haushaltsmülles im Jahr 2022 seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004 so niedrig wie noch nie. Mehr und mehr wird auf wiederverwendbare Materialien und Müllvermeidung gesetzt. Eine gute Sache gibt es trotzdem noch: Am Düsseldorfer Flughafen wird weiterhin Müll getrennt, allerdings nicht von den Passagieren selbst.