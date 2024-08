Flughafen Düsseldorf: Zeitstress am Gate? Airport teilt Geheimtipp

Die Urlaubszeit ist im vollen Gange und der Flughafen Düsseldorf proppenvoll. Da kann es schon einmal zu langen Warteschlangen kommen. Und trotz des Wissens, dass es am Airport der Landeshauptstadt verdammt voll werden könnte, trudeln einige Urlauber oft erst kurz vor knapp am Gate ein.

Zahlreiche Reisewütige können es kaum noch erwarten: In diesen Tagen geht es endlich in den wohlverdienten Urlaub! Ob das Ziel dabei Spanien, Türkei oder Italien ist, spielt keine Rolle. Die Vorfreude könnte nicht größer sein. Und was gibt es Schlimmeres, als wenn der Urlaub direkt schon mit jeder Menge Hektik und Stress beginnt. Der Flughafen Düsseldorf möchte deshalb Abhilfe schaffen.

Flughafen Düsseldorf gibt Geheimtipp

Der Airport der Landeshauptstadt hat jetzt einen ultimativen Tipp geteilt, wie Fluggäste Zeit am Gate sparen sollen. Das Zauberwort dabei lautet: „Verbindungsgänge“!

„Von A nach B nach C. Es geht einmal quer durch den Flughafen. Denn dank unserer Verbindungsgänge könnt ihr im Sicherheitsbereich zwischen den verschiedenen Gates hin- und herwechseln. Und so beispielsweise auch die Kontrollstelle wählen, die aktuell die kürzeste Wartezeit hat“, verspricht der Flughafen Düsseldorf seinen Passagieren auf seinem Instagram-Account (circa 35.500 Follower).

Flughafen Düsseldorf: Passagiere bekommen sogar Blick auf das Rollfeld

In einem kurzen Clip demonstriert ein vermeintlicher Passagier, wie das Ganze funktionieren soll. Die sogenannten Verbindungsgänge sind im Flughafen ausgeschildert. Während des Laufens durch diese Gänge bekommst du sogar einen Blick auf das Rollfeld, wie der Flughafen verspricht.

Ob dieser Geheimtrick für dich funktioniert, kannst du bei deinem nächsten Flug ausprobieren. Nichtsdestotrotz solltest du genügend Zeit einplanen – damit der Start in deinen Urlaub nicht schon zu Beginn in puren Stress ausartet.