Flughafen Düsseldorf macht es offiziell – Passagiere jubeln

Wer seinen Flieger pünktlich bekommen will, muss sich in der Regel auch einige Gedanken um die Anreise zum Flughafen Düsseldorf machen. Bislang war das für Passagiere entweder per Auto oder per Zug möglich.

Jetzt kommt am NRW-Airport aber noch eine weitere Anreisemöglichkeit hinzu. Und die bringt Fluggäste am Flughafen Düsseldorf auf direktem Wege bis zum Terminal. Lange muss darauf nicht mehr gewartet werden.

Flughafen Düsseldorf verkündet es selbst

Denn schon ab dem 10. Februar 2025 geht die Neuerung an den Start. Ab dann werden nach und nach drei Linien von Flixbus auch Halt am größten NRW-Airport machen. Damit wird Passagieren am Flughafen Düsseldorf künftig eine weitere Anreisemöglichkeit geboten, die zudem noch nachhaltig ist.

Nicht nur für deutsche Passagiere aus Städten wie Siegen, Isselburg oder Tübingen wird damit eine direkte Verbindung ans Terminal des Düsseldorfer Airports geschaffen. Gerade für Niederländer bietet die neue Flixbus-Offensive eine willkommene Option, gibt es hier etwa Direktrouten von Venlo, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam und Den Haag. Doch gerade Niederländer müssen sich noch ein wenig gedulden.

Flixbus-Plan nur Stück für Stück ausgerollt

Denn nicht alle Verbindungen werden auch direkt ab dem 10. Februar zum Flughafen Düsseldorf angeboten. So macht zunächst die Linie N79 von Dortmund über Lüttich und Brüssel nach Paris den Anfang. Ab dem 17. Februar wird dann die Linie 068 folgen, die zwischen Bayreuth und Amsterdam verkehrt. Schließlich wird ab dem 24. Februar die Linie N116 auf die Straßen gelassen. Der Flixbus ist dann – mit Zwischenhalt am Flughafen Düsseldorf – zwischen Tübingen und Amsterdam unterwegs.

Sechs Mal am Tag sollen die Flixbusse dann an der Haltestelle 14 am Flughafen Düsseldorf halten. Diese liegt direkt am Terminal. „Flixbus bietet Flugreisenden am Düsseldorfer Flughafen künftig eine erschwingliche Mobilitätsoption für die An- und Abreise. Die Nachfrage nach Fernbusverbindungen zu Flughäfen ist groß. So profitieren Reisende aus vielen verschiedenen Ländern von Flixbus-Linien, die sie direkt bis zum Terminal bringen“, erklärt auch Daniel Packenius, Vice President DACH & Nordics bei Flix.