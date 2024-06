Flughafen Düsseldorf: Flieger will landen – sofort rückt die Feuerwehr aus

Was für ein Moment am Dienstag (11. Juni) am Flughafen Düsseldorf. Als dieses Flugzeug landete, brachte sich die Airport-Feuerwehr sofort in Stellung.

Denn es handelte sich um keinen gewöhnlichen Flieger, der sich für diesen Tag angekündigt hatte. Am Flughafen Düsseldorf gelandet, schossen Wasserfontänen über das Flugzeug hinweg.

Flughafen Düsseldorf: Außergewöhnlicher Empfang

Am Dienstag rollte der Flughafen Düsseldorf erneut den blauen Teppich aus. Nach der Ankunft der albanischen Nationalmannschaft folgte an diesem Tag das slowenische Team. „Es geht Schlag auf Schlag“, kommentieren die Verantwortlichen ein Video des Empfangs in den Sozialen Medien.

Um dem kleinsten Teilnehmerland der EM 2024 einen gebührenden Empfang zu bereiten, zielte die Feuerwehr mit ihren Wasserdüsen auf den Flieger.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Flughafen-Mitarbeiter schwenkten die slowenische Flagge und Maskottchen „Albärt“ klatschte die Nationalmannschaft um Trainer Matjaz Kek ab.

Hier kommt Slowenien unter

Vom Flughafen Düsseldorf reisten die Slowenen am selben Tag nach Wuppertal weiter. Denn während der Fußball-Europameisterschaft wird das Team von RB-Leipzig-Star Benjamin Sesko und Atletico-Madrid-Torwart Jan Oblak im Hotel „Das Vesper“ am Mollenkotten ihr Quartier aufschlagen. Einen Tag später trainierten die Slowenen bereits vor 4.000 Zuschauern im Wuppertaler Zoo-Stadion.

Richtig ernst wird es dann am Sonntag (16. Juni). Dann spielen die Slowenen ihr erstes Spiel gegen Dänemark in Stuttgart (18 Uhr). Vier Tage später kommt es dann zum Ostblock-Duell gegen Serbien in München (15 Uhr). Ob es für das Weiterkommen in die K.o.-Runde reicht, entscheidet sich dann im Finale der Gruppenphase gegen England am 25. Juni (21 Uhr) in Köln.