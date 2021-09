Flughafen Düsseldorf: Mann möchte nach Dubai fliegen – doch dann klicken die Handschellen

Polizisten fassten am Flughafen Düsseldorf einen Mann, der nach Dubai fliegen wollte. (Symbolbild)

Große Aufregung am Flughafen Düsseldorf. Ein Mann wollte am Dienstagnachmittag vom Flughafen Düsseldorf aus in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai fliegen. Doch bei Passkontrolle wurden die Zollbeamten plötzlich stutzig.

Flughafen Düsseldorf: Mann am Flughafen gefasst – die Polizei kannte ihn bereits

Wie die Polizei aus Düsseldorf berichtet, handelte es sich bei dem Reisegast am Düsseldorfer Flughafen um 46-jährigen Mann mit niederländischem Pass.

Als er den Zollbeamten seinen Pass vorlegte, um in die Vereinigten Arabischen Emirate einzureisen, verständigten diese sofort die Bundespolizei. Denn der Mann war den Behörden bereits bekannt.

Es stellte sich heraus, dass gegen den Niederländer im Mai dieses Jahres ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Essen wegen unerlaubtem Handel und Einfuhr von Betäubungsmitteln in großen Mengen erlassen wurde.

Der Mann wurde ursprünglich mit einer anderen Staatsangehörigkeit geboren, unter welcher er in der Vergangenheit abgeschoben wurde. Aus dieser Zeit verblieb noch eine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 1006 Tagen. Ursprünglich belief sich die Gesamtfreiheitsstrafe auf fünfeinhalb Jahre.

Die Beamten von der Düsseldorfer Polizei eröffneten einen weiteren Haftbefehl gegen den Niederländer. Seine Reise sollte somit am Düsseldorfer Flughafen enden. Statt nach Dubai zu fliegen, wanderte er auf direktem Wege in eine Justizvollzugsanstalt. (mkx)