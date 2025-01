Flughafen Düsseldorf: Ehepaar macht bei Check-in schlechten Witz – dann geht alles ganz schnell

Die Flughäfen in NRW hatten es am Donnerstag (9. Januar) nicht leicht. Denn der plötzliche Schneeausbruch in der Nacht sorgte hier für ordentlich Chaos. Vor allem den Dortmunder Airport, aber auch Düsseldorf, traf es dabei hart. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Aber auch gleich zwei Ehepaare mussten am Sonntag (5. Januar) am Flughafen Düsseldorf herbe einstecken. Und das nur, weil sie sich einen schlechten Scherz erlaubten. Ihr Schicksal sollte auch anderen Passagieren eine Warnung sein.

Flughafen Düsseldorf: Scherz hat übles Nachspiel

Eigentlich wollten zwei Paare am Sonntag vom Flughafen Düsseldorf aus in den Urlaub nach Spanien starten. Doch am Check-In leisteten sie sich einen dummen Fehler. Denn die insgesamt vier Reisenden, die unabhängig voneinander am Airport ihr Gepäck abgaben, behaupteten gegenüber dem Bodenpersonal, dass sich in ihren Koffern eine Bombe befindet.

Die Angestellten verstanden aber keinen Spaß und alarmierten umgehend die Bundespolizei. Die Paare gaben zwar an, dass es sich bei ihren Aussagen nur um einen Witz gehandelt habe. Die Beamten überprüften aber dennoch direkt das Gepäck der beiden Ehepaare. Schnell konnte eine Gefahr ausgeschlossen werden.

Reisende müssen sich jetzt verantworten

Doch für ihre Scherze sollten die vier Urlauber am Flughafen Düsseldorf einen bitteren Preis zahlen. Die Bundesbeamten leiteten durch ihre Drohungen nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens ein, das sie an das zuständige Polizeipräsidium Düsseldorf weiterleiteten.

Einem der beiden Ehepaare wurde darüber hinaus sogar die Mitnahme ihres Gepäcks verweigert. Bleibt zu hoffen, dass das allen vier Urlaubern und auch anderen eine Lehre sein wird, Scherze dieser Art am Flughafen besser sein zu lassen.