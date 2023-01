Ferien NRW 2023 fordern Schüler und Lehrer heraus – DAS wird vielen nicht schmecken

Kurz vor dem Schulstart in NRW fragt sich manch einer: Wie fallen sie dieses Mal aus, die Ferien 2023 in NRW? Wie viele Ferientage hat die Ferienordnung 2023 vorgesehen und was hat die Schulaufsichtsbehörde festgelegt?

Ob Urlaubs- oder Unterrichtsplanung. Die Daten der Ferien 2023 in NRW interessieren Lehrer und Schüler genauso wie alle Eltern. Ein Detail dürfte vielen Betroffenen nicht schmecken. Aber immerhin können sie sich in ihrem Ferienkalender 2023 einige Ferientage anstreichen.

Ferien 2023 in NRW stellen Schüler und Lehrer auf Probe

Noch ist für Schüler und Lehrer ein paar Tage Erholung angesagt. Die Weihnachtsferien sind auch in NRW bald Geschichte.

Erst am 9. Januar ist wieder Schulbank drücken angesagt. Wer sich gerne von Ferien zu Ferien hangelt, der dürfte beim Blick auf die Schulferien 2023 in NRW dann ganz schön schlucken müssen.

Denn bis zu den Osterferien dauert es in diesem Schuljahr recht lange.

Schulferien 2023 in NRW: Lange Wartezeit

So beginnen die Osterferien in dem bevölkerungsreichsten Bundesland 2023 erst am 3. April und damit eine Wochen später als 2021 aber immerhin eine Woche früher als 2022. Wie immer dauern die Osterferien in Nordrhein-Westfalen dann zwei Wochen bis zum 16. April.

Somit müssen Schüler und Lehrer jetzt fast drei Monate bis zu den nächsten Ferientagen durchhalten – der Ferienkalender meint es also nicht gerade gut mit ihnen.

Ferien 2023 in NRW im Überblick:

Weihnachtsferien 23. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023

Osterferien 3. April bis 15. April 2023

Sommerferien 22. Juni bis 4. August 2023

Herbstferien 2. Oktober bis 14. Oktober 2023

Weihnachtsferien 21. Dezember 2022 bis 5. Januar 2024

Dafür ist der Abstand zwischen den Oster- und Sommerferien in diesem Schuljahr in NRW besonders kurz.

Ferien 2023 in NRW: Pfingsten wird nicht verlängert

Denn die lange Sommerpause startet in diesem Jahr in dem Bundesland bereits am 22. Juni. Und damit eine Woche früher als noch 2022. Die Ferientermine wurden durch die Schulaufsichtsbehörde also günstig festgelegt.

Dadurch müssen alle Abschlussprüfungen 2023 in einen Zeitraum von nur knapp zwei Monaten gequetscht werden. Kein Wunder, dass der zusätzliche freie Tag nach den Pfingsten entfallen. Pfingstferien gibt es in Nordrhein-Westfalen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – ohnehin nicht. Wer also in den Genuss von Pfingstferien kommen will, muss leider das Bundesland wechseln oder hoffen, dass die Ferienverordnung von der Schulaufsichtsbehörde geändert wird.

Weitere Meldungen aus NRW:

Ausflugsziele mit Hund in NRW: DAS hat das Ruhrgebiet zu bieten

Die schönsten Thermen und Saunen im Ruhrgebiet – diese Saunalandschaften solltest du kennen

Die größten Städte in NRW nach Einwohnern

Der Zeitraum zwischen Sommerferien und Herbstferien bleibt gegenüber 2022 dagegen unverändert. Die Herbstferien beginnen in diesem Jahr am 2. Oktober – im neuen Schuljahr können sich die Schuler und Lehrkräfte also schnell auf Ferientage freuen.

Die Weihnachtsferien 2023 in NRW starten dafür am 21. Dezember – und damit zwei Tage früher als noch im vergangenen Jahr. Viele werden sich dann sicherlich schon auf die Weihnachtsfeiertage freuen.

Neben den Ferien gibt selbstredend auch noch die Feiertage und Brückentage in NRW 2023. Hier lässt sich auch in diesem Jahr mit geschickter Planung unter Verwendung von wenigen Urlaubstagen ein schöner Urlaub erzeugen. So kannst du die Feiertage in NRW 2023 am besten nutzen.