Eschweiler: Festnahme nach Explosion – zwei Menschen noch immer in Lebensgefahr

Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eschweiler (NRW) hat es nun eine Festnahme gegeben, wie die Staatsanwaltschaft Aachen bestätigt. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde geschnappt.

Bei dem schlimmen Vorfall in Eschweiler waren 15 Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Noch immer kämpfen zwei von ihnen, darunter ein Baby, um ihr Leben.

Eschweiler: Tatverdächtiger festgenommen

Die Neuigkeit, dass es nach der Explosion möglicherweise ein Tatverdächtiger festgenommen worden sein könnte, war zunächst noch unbestätigt. Allerdings hatte die Polizei Aachen nach der Katastrophe am Donnerstag, den 30. März, ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen.

„Wir ermitteln weiter in alle Richtungen“, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen. Am Samstagnachmittag folgte dann die Bestätigung. Ein 21-Jähriger wurde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen und besonders schwerer Brandstiftung festgenommen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Weitere Informationen zu den Hintergründen oder etwaigen Motiven seien noch immer Teil der Ermittlungen. Auch am Montag wollte die Staatsanwaltschaft Aachen dazu keine Angaben machen, laut einer Sprecherin handele es sich bei Details zum Tathergang um Täterwissen.

Bürgermeisterin: „Die Stadt steht unter Schock“

Nadine Leonhardt, Bürgermeisterin von Eschweiler, sagte am Samstagmorgen im Radiosender WDR 5: „Die Stadt steht wirklich unter Schock“. Die Explosion hatte eine beliebte Geschäftsstraße getroffen und viele Läden hatten nach der Hochwasserkatastrophe vor etwa zwei Jahren gerade erst wieder geöffnet. „Die Verzweiflung und der Schock stehen den Menschen ins Gesicht geschrieben.“ Die Stadt hat Hotlines eingerichtet, die für Betroffene und Zeugen, aber auch für die Geschäftsinhaber Hilfestellung leisten sollen.

Bei der Detonation am Donnerstag waren mehrere Schaufenster zu Bruch gegangen und Häuserfassaden beschädigt worden. Die gesamte Straße war mit Trümmern übersäht, sodass die Aufräumarbeiten auch am Samstag noch andauern.

Von den insgesamt 15 verletzten Personen kamen vier in Krankenhäuser, zwei von ihnen schweben auch am Montag (3. April) noch immer in Lebensgefahr. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen gebe es zu ihrem Zustand keine neuen Erkenntnisse. (mit dpa)