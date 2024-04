AfD-Politiker rastet in Thailand-Restaurant aus – und wird festgenommen!

Für die AfD will er zu den Kommunalwahlen in Stuttgart antreten und gilt sogar als „Stimme der Vernunft“. Doch diese Stimme hat den Politiker Niels Foitzik auf seiner Thailand-Reise offenbar verlassen.

Laut Polizeiangaben soll der AfD-Politiker in einem Thailänder Restaurant mit Essen um sich geschmissen und Teller vom Tisch gestoßen haben. Die Behörden gingen sogar davon aus, dass Foitzik bei der Tat völlig zugedröhnt war!

AfD-Mann randaliert in Thailand

Der AfD-Politiker Niels Foitzik wurde am Donnerstag (11. April) in Thailand festgenommen. Foitzik soll dort in einem Restaurant randaliert haben. Er warf mit Essen um sich, stieß Teller vom Tisch. Als die Polizei eintraf, versuchte sie, mit dem 32-Jährigen zu sprechen. Doch der Politiker soll nur wirres Zeug von sich gegeben haben. Daraufhin haben sie den Mann mit auf die Wache genommen. Für sein Verhalten musste er 1000 thailändische Baht, umgerechnet 25,73 Euro, bezahlen.

Auf der Plattform X ist dazu ein Video aufgetaucht, das die Verhaftung des Politikers zeigt. Dabei eskortieren ihn mehrere Polizisten und Sanitäter in einen Wagen. Der 32-Jährige liegt dabei wie benommen auf der Krankentrage, klammert sich an seinen Stuttgarter Stoffbeutel.

Die Polizeibeamten vermuten laut „Bild“ dabei sogar, dass Foitzik unter Drogeneinfluss stand. Der AfD-Mann liegt jetzt in einem Krankenhaus, wo er auf Substanzen getestet wurde. Kreisvorsitzender der AfD Stuttgart Andreas Mürter berichtet gegenüber der Zeitung, er habe bereits mit seinem Partei-Kollegen und dem Arzt gesprochen: „Aus den Patientenakten geht eindeutig hervor, dass es sich nicht um Drogen handelt.“ Durch eine Verletzung am Fuß habe sich Foitzik eine Infektion zugezogen. Am Donnerstag war er in dem Restaurant essen. „Dann ist ihm schummerig geworden. An den weiteren Verlauf erinnert er sich nicht.“

Sogar zweite Festnahme für Politiker

Laut „Bild“ soll das aber nicht der einzige Ausraster des AfD-Politikers in Thailand gewesen sein. Auch am Tag darauf sei der Politiker aus Stuttgart wieder festgenommen worden. Dabei leistete er sogar Widerstand, bis ihn die Polizei mit Handschellen an eine Trage fesselte. Bisher ist aber unklar, was dieses Mal der Grund war.

Mehr News:

Seit 2020 ist Niels Foitzik Mitglied des Kreisverbands Stuttgart der Alternative für Deutschland. Zu den Stuttgarter Kommunalwahlen 2024 tritt er für die AfD auf Listenplatz Vier an.