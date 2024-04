Zwei-Euro-Münzen im großen Stil gefälscht – schau sofort nach, ob du sie hast

Immer wieder kursieren Geschichten über seltene und wertvolle Zwei-Euro-Münzen. Von Fehlprägungen bis hin zu Sammlermünzen in limitierter Auflage haben sie schon so manchem geholfen, seinen Kontostand aufzubessern.

Doch hinter diesen Zwei-Euro-Münzen verbirgt sich eine ganz andere Geschichte. Wer in Zukunft an der Kasse mit diesen Münzen bezahlen will, sollte sich das Exemplar vorher genau ansehen, denn eine Geldfälscherbande aus Spanien hat fast 500.000 gefälschte Zwei-Euro-Münzen in Umlauf gebracht.

Gefälschte Zwei-Euro-Münzen im Umlauf

In ganz Europa hat die zehnköpfige Fälscherbande falsche Zwei-Euro-Münzen in Umlauf gebracht. In Toledo, rund 70 Kilometer südlich von Madrid, hatten die Betrüger eine Fälscherwerkstatt, in der sie die fraglichen Exemplare herstellten. Nach Angaben der „Policía Nacional“ wurden die Ermittlungen bereits im Herbst 2018 aufgenommen. „Sie waren äußerst schwierig und langwierig, nicht zuletzt wegen der Geheimhaltung innerhalb der Organisation sowie wegen der praktisch nicht vorhandenen Rückverfolgbarkeit, die für Falschmünzen charakteristisch ist“, hieß es.

Am 24. April folgte dann die gute Nachricht: Die Fälscherwerkstatt wurde ausgehoben. Diese sei „die wichtigste der vergangenen zehn Jahre in Europa“, teilte die Nationalpolizei mit. Die Fälscherbande bestand aus zehn Personen, allesamt chinesische Staatsbürger, die jetzt festgenommen wurden. Die kriminelle Organisation habe auf den europäischen Markt fast 500.000 gefälschte Münzen „von hoher Qualität“ gebracht.

Gefälschte Münzen erkennen

Verbraucher, die zukünftig mit Zwei-Euro-Münzen bezahlen möchten, sollten vor dem Einkauf einen Blick auf ihr Exemplar werfen, denn „um Fälschungen von echten Münzen unterscheiden zu können, braucht man kein Münzfachmann zu sein“, wie die Deutsche Bundesbank betont.

Erster Eindruck: Während sich bei echten Münzen das Münzbild deutlich von der übrigen Münzoberfläche abhebt und alle Konturen klar erkennbar sind, wirkt das Münzbild bei Fälschungen oft unscharf und weich. Bei verdächtigen Münzen ist der Münzrand sehr oft unsauber geprägt. Farbe und Beschichtung: Fälschungen unterscheiden sich häufig farblich von echten Münzen und sind oftmals fleckig. Einfacher Magnettest: Bei Ein- und Zwei-Euro-Münzen ist der Mittelteil leicht magnetisch. Die gefälschten 1- und 2-Euro-Münzen sind entweder überhaupt nicht magnetisch oder werden von einem Magneten ziemlich stark angezogen.

„Wenn Sie sicher sind, dass Sie Falschgeld (Banknoten oder Münzen) erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort die Polizei“, rät die Deutsche Bundesbank. Daher solltest du unbedingt einen Blick in dein Geldbeutel werfen, denn „wenn Sie Falschgeld weitergeben oder zurückgeben, können Sie sich ebenso strafbar machen wie bei der Herstellung von Falschgeld.“ (mit dpa)