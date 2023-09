2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“: So viel ist die Gedenkmünze wert

Die 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ ist eine von wenigen Gedenkmünzen in Deutschland, die politisch stark aufgeladen ist. Wie der Name schon verrät, soll mit der 2-Euro-Münze an den Kniefall von Warschau vom damaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Willy Brandt, am Ehrenmal des Warschauer Ghettos erinnert werden. Die Kniefall-Geste von Warschau gilt bis heute als historisches Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Entsprechend hoch kann auch der Wert der 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ für Sammler sein. Welchen Wert besitzt die Gedenkmünze aber tatsächlich? Das und vieles mehr zu Willy Brandts Kniefall von Warschau erfährst du in diesem Beitrag.

Der 7. Dezember 1970 wird für immer einen festen Platz in den Geschichtsbüchern der Bundesrepublik Deutschland besitzen: An besagtem Tag besuchte Willy Brandt, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Warschau, die polnische Hauptstadt Warschau, um den Warschauer Vertrag zu unterzeichnen. Dieser sollte den Grundstein für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern regeln, die durch den Überfall Deutschlands im Zuge des 2. Weltkriegs stark belastet waren.

2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ erinnert an historisches Ereignis

Als Teil des Staatsbesuchs legte Willy Brandt auch einen Kranz am Ehrenmal für die Opfer des Aufstands im Warschauer Ghetto nieder. In diesem Zusammenhang sank Willy Brandt unerwartet auf die Knie, faltete seine Hände vor dem Bauch und hielt so rund 14 Sekunden inne. Die Geste des Kniefalls von Warschau am Ehrenmal des Warschauer Ghettos des damaligen Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland gilt seitdem als symbolische Bitte um Vergebung für die deutschen Verbrechen des 2. Weltkriegs. Diesem historischen Ereignis widmete die Bundesregierung im Jahr 2020 die 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“.

Auf der von Bodo Broschat aus Berlin entworfenen Gedenkmünze ist der Kniefall von Warschau von Willy Brandt am Ehrenmal für die Opfer des Aufstands im Warschauer Ghetto zu sehen. Die Deutsche Bundesbank schreibt auf ihrer Website zu der von Bodo Broschat entworfenen 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“: „Der Entwurf ist in äußerst feiner Relieftechnik gearbeitet und greift starke Symbole auf: den siebenarmigen Leuchter, die Ghetto-Opfer und den Kniefall.“ Der Münzgestalter Bodo Broschat hatte vor der 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ schon diverse andere Gedenkmünzen entworfen, etwa die 2-Euro-Euro aus Bremen bzw. die 2-Euro-Münze aus Berlin für die Bundesländerserie, aber auch die 2-Euro-Gedenkmünze zum 100. Geburtstag von Helmut Schmidt.

Mehr News:

Seltene 5-Cent-Münzen: Das sind die wertvollsten – sie sind ein kleines Vermögen wert

2-Cent-Münze mit Rille im Rand: Sie erfüllt DIESE wichtige Aufgabe

10-DM-Münzen: So viel sind sie heute wert

Die 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ ist in Deutschland seit dem 8. Oktober 2020 erhältlich und gilt mit einem Nominalwert von zwei Euro als reguläres Zahlungsmittel. Dennoch kann der Wert der Gedenkmünze für Sammler um einiges höher liegen. Doch wie viel ist die 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ mit dem knienden Willy Brandt tatsächlich wert? Wer die Gedenkmünze noch nicht in seiner Sammlung hat, kann sie in Münzen-Onlineshops ab 2,90 Euro kaufen. Auch das Online-Portal „muenzen.eu“ gibt den Wert der 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ mit drei Euro an.

Dass die Gedenkmünze mit dem Kniefall von Willy Brandt von Bodo Broschat für die meisten Sammler nicht noch mehr wert ist, liegt vor allem an deren Auflage: Von der 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ existieren rund 30 Millionen Exemplare, die nach und nach von der Deutschen Bundesbank in den Umlauf gebraucht wurden. Damit ist die Gedenkmünze mit dem Kniefall von Warschau nicht selten und dementsprechend weniger begehrt.

Gedenkmünze mit Willy Brandt ist in fünf Versionen verfügbar

Doch wie so oft bei 2-Euro-Münzen aus Deutschland gibt es fünf Versionen der Gedenkmünze „50 Jahre Kniefall von Warschau“: Das liegt daran, dass auch diese Gedenkmünze – wie in Deutschland üblich – in allen fünf Prägestätten hergestellt wurde. Aus welcher Prägestätte ein Exemplar stammt, lässt sich ganz einfach an dem aufgeprägten Buchstaben auf der Rückseite der 2-Euro-Münze ablesen, auf der auch das Motiv „50 Jahre Kniefall von Warschau“ abgebildet ist. Folgende Buchstaben stehen für die fünf Prägestätten in Deutschland:

Prägestätte Berlin (A)

Prägestätte München (D)

Prägestätte Stuttgart (F)

Prägestätte Karlsruhe (G)

Prägestätte Hamburg (J)

Daher besteht für viele Sammler ein besonderer Anreiz darin, mindestens ein Exemplar der 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ aus jeder der fünf Prägestätten in Deutschland zu besitzen. Das Komplett-Set mit allen fünf Varianten der Gedenkmünze zum Kniefall von Warschau mit Willy Brandt gibt es bei Münzen-Onlineshops ab knapp 18 Euro. Aus welcher Prägestätte in Deutschland eine 2-Euro-Münze stammt, macht für den Wert der Münze in aller Regel keinen Unterschied.

In Ausnahmefällen – etwa durch Fehlprägungen – kann aber auch die von Bodo Broschat entworfene 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ deutlich wertvoller sein. Wie viel ist eine 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ mit Fehlprägung wert? Diese Frage lässt sich nicht ohne Weiteres beantworten, da der Wert von Angebot und Nachfrage abhängt. Soll heißen: Je seltener und je offensichtlicher eine Fehlprägung bei der 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ oder einer anderen (Gedenk-)Münze ist und je begehrter diese Münze ist, desto höher ist in der Regel auch deren Wert. Klingt schwammig, ist es in der Praxis auch.

2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ kann viel wert sein

Grundsätzlich gelte bei Euro-Münzen: Je besser eine vermeintliche Fehlprägung für das menschliche Auge auf den ersten Blick erkennbar ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es sich tatsächlich um eine Fehlprägung handelt – und desto wertvoller kann sie auch für Sammler sein. Wer auf Nummer sicher gehen will, um herauszufinden, ob es sich bei einer Münze tatsächlich um eine Fehlprägung handelt und ggf. auch deren groben Wert ermitteln lassen will, sollte sich am besten an einen vereidigten und unabhängigen Münzsachverständigen wenden.

Doch das tut bei weitem nicht jeder. Von daher überrascht es nicht, dass auf Online-Auktionsplattformen, wie ebay, zahlreiche Angebote für eine 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ mit vermeintlicher Fehlprägung existieren. Die Anbieter dieser Gedenkmünzen mit Fehlprägung verlangen bis zu 4.500 Euro dafür. „Wenn ein Interessent nicht aufs Geld achten muss und bereit ist, eine solche Summe dafür zu zahlen, dann ist ihm diese Euro-Münze ganz offensichtlich so viel wert“, erklärt Guy Franquinet, öffentlich bestellter und vereidigter IHK-Sachverständiger für Deutsche Münzen ab 1871 und Euro-Umlaufmünzen. Umgekehrt heißt dies aber auch: Wenn niemand bereit ist, einen solchen Preis für eine 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ mit vermeintlicher Fehlprägung zu zahlen, dann ist sie auf dem Sammlermarkt auch nicht so viel wert.

Was es mit der 2-Euro-Münze „50 Jahre Kniefall von Warschau“ mit dem damaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Willy Brandt, auf sich hat und wie wertvoll diese Gedenkmünze – ob mit oder ohne Fehlprägung ist bzw. sein kann – haben wir in diesem Artikel thematisiert. Aber wie verhält es sich mit der 2-Euro-Münze zum 100. Geburtstag von Helmut Schmidt, dem einstigen Parteigenossen und direkten Nachfolger von Willy Brandt als Bundeskanzler in Deutschland? Wie viel ist die Gedenkmünze „Helmut Schmidt“ wert? Das erfährst du hier. <<<