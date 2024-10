Edeka in NRW: Kunden entdecken sonderbaren Artikel – und können ihren Augen nicht trauen!

Eine Kundin kann es bei diesem Edeka in NRW nicht fassen und teilt ihre Entdeckung auf TikTok. Der Supermarkt führt nämlich Produkte, die sie noch nie gesehen hat.

Auf TikTok taucht ein Video auf, indem sich eine Frau beim Einkaufen bei einem Edeka in NRW filmt. Dieser Edeka hat jedoch ganz besondere Produkte. In dem Video stellt die Kundin überrascht fest: „Was gibt es bitte im Edeka für krasse Sachen?“

Edeka in NRW: Desserts und Schoko-Erdbeeren

Der Edeka Heder in NRW führt nämlich allerlei an Desserts, die es normalerweise bei Edeka nicht gibt. Es gibt so unter anderem Schoko-Erdbeeren und kleine Desserts. Wie die Kundin feststellt, sehen die Produkte „echt lecker aus.“ Nicht nur sehen die Produkte richtig gut aus, diese sind anscheinend auch frisch hergestellt.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben den leckeren Desserts finden die Kunden in dem Edeka in NRW noch etwas, das sie begeistert. Sie berichtet: „Hier gibt es einfach Blumensträuße als Süßigkeiten.“ Der Blumenstrauß nämlich besteht komplett aus Gummibärchen.

Der Edeka in NRW führt außerdem die Schokoladen-Marke „Feastables“. Dabei handelt es sich um die Schokolade des berühmten YouTubers „MrBeast“, die erstmalig auch in Deutschland erhältlich ist.

KoRo gibt es auch im Sortiment

Ebenso führt der Edeka in NRW Produkte des Lebensmittelhändlers „KoRo“. Das Unternehmen ist insbesondere dafür bekannt, dass es vermehrt haltbare Lebensmittel in nachhaltiger Verpackung anbietet. Daher gibt es bei dem Händler keine kleinen Tüten, sondern nur Großpackungen, die deutlich nachhaltiger sind.

Begeistert präsentiert die Kundin auf TikTok noch mehrere Energy-Drinks, die sie sehr lecker findet. Bei dem Edeka in NRW handelt es sich um Edeka Heder, der mit zwei Märkten im Ruhrgebiet vertreten ist, in Büderich und in Wickede. Ein Besuch scheint sich besonders für Naschkatzen zu lohnen, denn dort werden ganz besondere Produkte angeboten, insbesondere Süßigkeiten.