Düsseldorf: DIESE Uhr ist so teuer wie eine Eigentumswohnung – es ist keine Rolex

Wenn vor einigen Jahren noch teure Autos das Statussymbol Nummer 1 waren, haben sie sie mittlerweile gefühlt um Längen überholt: Uhren. Selten waren Luxus-Uhren so begehrt wie in diesen Tagen. Die Inflation und die Unsicherheit dieser Tage sorgen dafür, dass immer mehr Menschen ihr Geld in wertvollen Uhren anlegen. Keine dumme Idee, schließlich sind Marken wie Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet nicht nur extrem wertstabil, sondern steigen derzeit sogar noch im Wert. Am Wochenende trafen sich Uhrenbegeisterte aus ganz Deutschland in Düsseldorf.

Auf der „Watchtime“ in den Düsseldorfer Rheinterrassen stellten etliche Hersteller die neuesten Modelle aus. Wir waren dabei und haben uns auf die Suche nach der teuersten Uhr der Messe gemacht. Siehe da: Es war keine Rolex.

DAS ist die teuerste Uhr der Düsseldorfer Uhrenmesse

Sie funkeln, glitzern, ticken – Hersteller wie Oris, Bell & Ross oder Junghans stellten am Wochenende ihre neuesten Errungenschaften in Düsseldorf aus. Doch welches ist eigentlich die teuerste Uhr der Messe? Was kostet sie? Und was macht sie so teuer?

Das wertvollste Modell der „Watchtime“ zu finden, war gar nicht mal so einfach. Schließlich sah man zunächst den Wald vor lauter Luxusuhren nicht. Nach einigem Suchen war aber klar: Die teuerste Uhr der Messe ist ausgefallen. Extrem auffällig. Und schweineteuer.

Hier hat unser Redakteur 135.000 Euro am Handgelenk. Foto: Dominik Göttker

So bekommt man für den Preis, der für die „Vanguard“ von Hersteller „Franck Muller Geneve“ aufgerufen wird, in manchen Regionen des Ruhrpotts sogar eine Eigentumswohnung. 135.000 Euro soll das Modell kosten. Und das ist nicht mal das teuerste Modell der Schweizer Uhrenmanufaktur. Er habe auch Modelle, die eine halbe Million Euro und mehr kosten, berichtet Händler Frank Kern. Diese habe er aber aus versicherungstechnischen Gründen nicht mit nach Düsseldorf genommen.

Nun gut, 135.000 Euro sind ja auch kein Pappenstiel. Doch was macht die Uhr so teuer? „Das ist eine Skeleton, mit einer traumhaft schönen Architektur der Brücken. Das ist wirklich ein Kunstwerk“, erklärt Kern. Und weiter: „Das besondere ist, und das macht sie so teuer: Das Gehäuse ist ein Sapphirgehäuse. Das ist ein Edelstein und das Gehäuse wird aus einem Block ausgefräst und ausgeschliffen.“ Dazu komme natürlich die beste Uhrentechnik auf dem Markt. Wer sich nun fragt, wer solche Uhren am Handgelenk trägt … Fußballstar Christiano Ronaldo ist ein großer Fan der Marke.