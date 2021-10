Düsseldorf: Nach tödlicher Massenschlägerei – Täter stellt sich!

Düsseldorf. Vor etwa einer Woche war es am Rand der Altstadt von Düsseldorf zu einer Massenschlägerei gekommen. Ein 19-Jähriger erlag drei Tage später seinen Verletzungen.

Knapp eine Woche nach dem schlimmen Vorfall in Düsseldorf hat sich nun ein Täter bei der Polizei gestellt.

Düsseldorf: Nach tödlicher Massenschlägerei

Am Samstag war es am Schlossufer am Rande der Düsseldorfer Altstadt zu einer größeren Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei wurde ein 19-jähriger Mann aus Bottrop mit einer Glasflasche attackiert und lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige konnte in unbekannte Richtung fliehen. Drei Tage später verstarb er im Krankenhaus. Bei einer Obduktion wurde festgestellt, dass er durch einen Stich ins Herz zu viel Blut verlor (DER WESTEN berichtete>>>).

---------------

Weitere Infos zu Düsseldorf:

Düsseldorf ist eine bekannte Mode- und Kunststadt im Westen von Deutschland.

Sie ist die Landeshauptstadt von NRW.

Etwa 619.000 Menschen leben in der Stadt.

Oberbürgermeister von Düsseldorf ist Stephan Keller (CDU).

---------------

Nach der Tat fahndete die Polizei Düsseldorf nach dem Täter. Etwa eine Woche später hat sich nun ein junger Mann bei der Polizei gestellt. Er gab dabei an, an den körperlichen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen zu sein.

Düsseldorf: Täter stellt sich etwa eine Woche später

Da ein dringender Tatverdacht nach dem Ergebnis der Ermittlungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht begründet werden kann, wurde der Mann nach Abschluss der Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

---------------

Weitere News aus NRW:

Solingen: Haus mit Molotowcocktail befeuert – Alter der Täter macht fassungslos

NRW: Feuerwehrleute hören Geräusche im Wäschetrockner – plötzlich werden sie attackiert

Deutsche Bahn in NRW: Ärger für die Pendler – Unternehmen verkündet DAS

---------------

Weitere Details zu den bisherigen Ermittlungen – insbesondere zum Verlauf der Auseinandersetzung – werden zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen von der Polizei Düsseldorf nicht bekanntgegeben. (gb)