Düsseldorf: Maßnahme der Stadt verunsichert Bürger – DARUM stehen sie im Dunklen

Wenn du nachts noch mal schnell vor die Tür musst, dann liegt das meist daran, dass dein Hund sich erleichtern will. Und das kann dann nicht bis zum nächsten Morgen warten, wenn die Sonne scheint. Gut, dass es die Straßenlaternen gibt. Vor allem im Winter sind darauf nicht nur Halter in Düsseldorf angewiesen.

Doch warum gehen die Laternen in Düsseldorf nun nachts aus? Ein Spaziergänger, der nachts mit seinem Hund Gassi geht, hat sich das zuletzt gefragt. Denn plötzlich muss er seinen Vierbeiner in kompletter Dunkelheit ausführen. Auf Nachfrage bringt DER WESTEN nun Licht ins Dunkel.

Düsseldorf: Das steckt hinter der Laternen-Abschaltung

Beim Spaziergang mit dem Hund bemerkt ein Stadtbewohner seit ein paar Tagen, dass die Laternen in der Lennéstraße, Tußmannstraße und Augustastraße im Stadtbezirk I nachts stets abgeschaltet werden. Der nächtliche Gassigang findet damit seither stets im Dunkeln statt. Doch am Tag würden die Straßen dann wieder beleuchtet werden. Wer soll das verstehen?

Auf Anfrage von DER WESTEN erklärt die Stadt die plötzliche Dunkelheit. Seit dem 15. Oktober schalte die Stadt rund 8.000 Gaslaternen zwischen 1.00 Uhr und 5.00 Uhr nachts ab. Diese Energiesparmaßnahme hat der Krisenstab beschlossen. Zudem gibt es eine Teilabschaltung freitags, samstags und vor Feiertagen. Dann jeweils zwischen 3.00 Uhr und 5.00 Uhr.

Düsseldorf: Hier gehen nachts die Lichter aus

Betroffen ist das gesamte Stadtgebiet bis auf einige Flecken auf der Landkarte. So erstreckt sich die Maßnahme auf Gebiete rund um die Stadtmitte von der Altstadt aus in alle Himmelrichtungen bis nach Hamm, Flehe, Benrath, Gerresheim, Rath und Heerdt.

Die Stadt hat die betroffenen Laternen mit einem Laternenring ausgestattet und Schilder aufgestellt, die auf Tempo 30 während der Abschaltzeiten hinweisen sollen. Diese stehen nun in 23 Straßenabschnitten in der Stadt. An besonders gefährlichen Ecken gibt es zudem eine Ersatzbeleuchtung, damit der Verkehr weiterhin ausreichend beleuchtet wird.

Laternen leuchten am Tag? Melden!

Sollten allerdings einzelne Gaslaternen ungeplant auch am Tag leuchten, können Bewohner die Störungshotline der Netzgesellschaft Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 8218241 erreichen. Dann können die Störungen behoben werden.

Mehr Themen:

Sollten Bürger selber Energie sparen wollen aber nicht wissen wie, können sie sich auf der Webseite der Stadt informieren. Dort unter dem Schwerpunkt Energie sind aktuell geltende Regeln und Maßnahmen aufgelistet, zudem Tipps und Erklärungen zum Thema Strom- und Heizkostensparen.