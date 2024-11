Düsseldorf/NRW: Horror-Unfall! U-Bahn kracht in Audi – ein Toter

Schrecklicher Unfall in Düsseldorf (NRW)!

Am Dienstag (26. November) kollidierte eine U-Bahn mit einem schwarzen Audi in Düsseldorf-Heerdt. Dabei kam ein Mann ums Leben.

Düsseldorf/NRW: Auto von U-Bahn erfasst

Der Unfall ereignete sich am Abend gegen 20.50 Uhr. Nach Informationen der „NRZ“ saßen zwei Personen in dem Audi – der 34-jährige Fahrer und eine 20-jährige Beifahrerin. Sie waren auf der Pariser Straße stadtauswärts unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache mit einer U-Bahn der Rheinbahn-Linie U76 kollidierten, die in diesem Bereich oberirdisch unterwegs war.

Tödlicher Unfall in Düsseldorf Foto: Patrick Schüller

Auch eine eingeleitete Notbremsung der U-Bahn konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Bei dem Crash wurden die beiden Insassen des Audi in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten später von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden.

Autofahrer stirbt nach Unfall

Wie die „NRZ“ von der Polizei erfuhr, erlitt der 34-jährige Autofahrer bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen – und verstarb später im Krankenhaus. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Mehr News:

Die Straße rund um den Unfallbereich musste mehrere Stunden gesperrt werden. Jetzt ermittelt die Polizei, wie genau es zu dem tragischen Unglück kommen konnte.