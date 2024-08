Düsseldorf (NRW): Explosion vor Hochhaus! Polizei im Großeinsatz

Großeinsatz in Düsseldorf (NRW)! Vor einem Hochhaus kam es in der Nacht auf Montag (19. August) zu einer Explosion.

In der Speditionsstraße am Düsseldorfer Hafen (NRW) ertönte mitten in der Nacht plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm. Wie die Polizei Düsseldorf gegenüber DER WESTEN bestätigte, kam es vor einem Gebäude in der Speditionsstraße zu einer Explosion.

+++Explosion in Duisburg – jetzt kommen verstörende Hintergründe ans Tageslicht+++

Düsseldorf (NRW): Eingangstür wurde beschädigt

Genauere Details konnte die Polizei gegenüber DER WESTEN noch nicht nennen. Laut Informationen dieser Redaktion wurde aber offenbar niemand verletzt. Die Eingangstür des Gebäudes wurde jedoch beschädigt.

Ein Polizeihubschrauber kreiste um die Einsatzstelle. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert.

Polizei ermittelt nach Explosion

Wer für die Explosion verantwortlich ist, wird jetzt von der Polizei ermittelt. In der Vergangenheit kam es in NRW immer wieder zu Explosionen. Schuld daran soll die sogenannte „Mocro-Mafia“ sein.

Mehr zu dem Thema: NRW: „Mocro-Mafia“ treibt ihr Unwesen – jetzt schaltet sich die japanische Regierung ein!

Die „Mocro-Mafia“ ist in den Niederlanden für zahlreiche Auftragsmorde und Anschläge bekannt. Die Polizei geht bislang davon aus, dass die Welle der Gewalt in NRW im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Drogen-Klau steht. In der letzten Zeit kam es immer wieder zu Explosionen, unter anderem in Duisburg, Köln und Engelskirchen (wir berichteten).

Großeinsatz in Düsseldorf! Foto: Patrick Schüller

Polizei schnappte kürzlich zu

Ob die Explosion in der Speditionsstraße in Düsseldorf im Zusammenhang mit der „Mocro-Mafia“ und den anderen Explosionen steht, ist jedoch völlig offen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Erst kürzlich schnappte die Polizei zu und nahm einen 19-Jährigen fest, der mit der Entführung und Folterung eines Pärchens in Köln in Verbindung gebracht wird. Auch hinter dieser grausamen Tat soll die gefährliche „Mocro-Mafia“ stecken. Hier liest du mehr dazu.