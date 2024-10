Horror am Düsseldorfer Hauptbahnhof! Rettungskräfte finden zwei Körperteile im Gleisbett

Was sich in der Nacht zu Montag (28. Oktober) am Düsseldorf Hauptbahnhof ereignete, ist einfach nur schrecklich – und kostete einem Mann zwei Körperteile…

Das schreckliche Drama spielte sich gegen 00.40 Uhr am besagten Tag ab: Eine bis dato unbekannte männliche Person stürzte in die Gleise – ein folgenschwerer Unfall! Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in eine örtliche Klinik gebracht.

Düsseldorf Hauptbahnhof: Mann fehlen zwei Körperteile

Durch die bereits alarmierte Feuerwehr Düsseldorf erhielt die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf Kenntnis über einen medizinischen Notfall am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Beamte der Bundespolizei trafen auf einen Mann, der eine Amputationsverletzung an der rechten Hand aufwies – ihm fehlten zwei Finger!

Die Person stand augenscheinlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Durch die Beamten wurden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Die abgetrennten Finger des Mannes wurden noch im Gleisbett geborgen und der Rettungswagenbesatzung übergeben.

Düsseldorf Hauptbahnhof: Auch Drama am Bahnhof in Essen

Nach einer durchgeführten Videoauswertung kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Der Betroffene trat über die Bahnsteigkante und stürzte zwischen zwei Wageneinheiten eines stehenden Zuges in den Gleisbereich.

Als der Zug losrollte, wurde dem Mann zwei Finger amputiert. Bei Ausfahrt des Zuges konnte der Betroffene noch eigenständig den Gleisbereich verlassen und sich in Richtung Konrad-Adenauer-Platz begeben.

