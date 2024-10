Drama am Essener Hauptbahnhof! Mann lehnt sich an losfahrenden Zug – er sollte es bitter bereuen

Am Freitagabend (25. Oktober) kam es am Hauptbahnhof von Essen zu einem Großeinsatz. Ein Mann fiel am Gleis 1 vom Bahnsteig und musste von den Einsatzkräften geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Bundespolizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte

Am Gleis 1 am Hauptbahnhof Essen suchte ein betrunkener Mann einen Ort, um sich abzustützen. Er lehnte sich ausgerechnet an einen ICE, der jedoch um 18:29 losfuhr. Der Mann wurde von dem Zug mitgerissen und stürzte auf die Zuggleise.

Essen: Mann verlor beim Sturz einen Zeh

Durch den Sturz verletzte der Mann sich und verlor sogar einen Zeh, wie die Bundespolizei Dortmund erklärt. Die Einsatzkräfte wurden sofort gerufen und der Mann wurde von den Gleisen geborgen.

Der Mann erlitt zwar schwere Verletzungen, aber zum Glück keine lebensgefährlichen. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus in Essen gebracht, wo er momentan behandelt wird. Über die Identität des Mannes gibt es bisher keine Informationen.

Während der Mann geborgen wurde, sperrten die Einsatzkräfte den kompletten Zugverkehr in Essen. Mittlerweile ist dieser jedoch wieder freigegeben.