Düsseldorf: Baby-Drama! Säugling in akuter Lebensgefahr – Vater in U-Haft

Düsseldorf. Baby-Drama in Düsseldorf!

Am Dienstag ist ein fünf Monate alter Säugling mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik Düsseldorf eingeliefert worden. Das Baby schwebt nun in akuter Lebensgefahr. Dessen Vater kam in U-Haft.

Düsseldorf: Vater wegen lebensgefährlich verletztem Säugling in U-Haft

Das Baby wurde im Krankenhaus aufgenommen und wird seitdem dort behandelt. Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Polizei nahmen die Ermittlungen auf, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Donnerstagnachmittag heißt.

Es ergaben sich Erkenntnisse zu einer Gewalteinwirkung und der Verdacht eines Tötungsdelikts. Noch am selben Tag wurde der Kindsvater daraufhin unter dringendem Tatverdacht festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Düsseldorf: Lebenschancen des Babys stehen schlecht

Währenddessen befindet sich das Kind in akuter Lebensgefahr. Es muss davon ausgegangen werden, dass es die Verletzungen nicht überlebt. Die Ermittlungen dauern an. (nk)