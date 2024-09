Üble Szenen am Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt. Dort ist nach Angaben der Polizei Düsseldorf in der Nacht auf Sonntag (8. September) ein Streit komplett aus dem Ruder gelaufen.

Demnach sollen Türsteher versucht haben, zwei Männer aus einer Bar an der Heinrich-Heine-Allee zu schmeißen. Einer von ihnen zückte plötzlich eine Waffe und drückte ab.

++ Mann von mehreren Tätern in NRW sexuell missbraucht — Zeugen hörten nachts Schreie ++

Düsseldorf: Streit in Altstadt eskaliert

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Männer gegen 1.45 Uhr unerlaubt Zutritt zur Bar „Sir Walter“ verschafft haben. Die Security griff ein und schnappte sich die beiden Männer. Dabei kam es plötzlich zu Tumulten. Im Handgemenge vor der Bar richtete einer der beiden Streithähne plötzlich einen bisher unbekannten Gegenstand auf das Sicherheitspersonal.

Mehr aus der Region: Zweiter Flugzeug-Absturz an nur einem Tag in NRW – zwei Menschen sterben bei Fliegertreffen

Damit zielte der Mann in die Menge und drückte mehrfach ab. Der Schütze nutzte danach die Gunst der Stunde, um sich aus dem Staub zu machen. Seine Begleitung (21) konnten die Türsteher allerdings festhalten. Der 21-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert werden. Bei ihm fanden die Beamten ein waffenähnliches Tierabwehrgerät.

Verletzte nach Schüssen in der Altstadt

Die Polizei vermutet, dass durch die Schüsse Reizgas freigesetzt worden war. Denn elf Personen im direkten Umfeld des Streits klagten über Reizungen der Augen und Atemwege. Fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Mehr Themen:

Die Fahndung nach dem Schützen lief am Sonntag zunächst erfolglos. Der Mann ist nach der Tat untergetaucht. Die Beamten sind allerdings zuversichtlich, ihn zu schnappen. Schließlich konnte seine Begleitung geschnappt werden. Außerdem gibt es reichlich Videomaterial des Vorfalls aus dem „Sir Walter“. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.