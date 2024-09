NRW: Zweiter Flugzeug-Absturz an nur einem Tag – zwei Menschen sterben bei Fliegertreffen

Am Samstag (07. September) startete ein Flugzeug in NRW und befand sich nur wenige Momente in der Luft, bis es abstürzte. Dabei kamen die beiden Insassen der Maschine ums Leben. Es ist jedoch nicht der einzige Flugzeugabsturz an diesem Tag. Bereits am Morgen stürzte ein Pilot über Gütersloh ab und verstarb noch an der Unfallstelle (wir berichteten).

Nur wenige Stunden nach dem tödlichen Flugzeugabsturz in Gütersloh startete um 16.30 am Flugplatz Bad Sassendorf in NRW eine weiße Cessna vom Typ „172 Rocket“. In dem Flugzeug befanden sich zwei Insassen, über deren Identität bisher noch keine Angaben gemacht wurden.

NRW: Gründe für den Absturz sind bisher ungeklärt

Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start zwischen dem Flugplatz Bad Sassendorf und dem Ortsteil Lohne in NRW ab. Bisher sind die Gründe für den Absturz noch ungeklärt und werden von der Polizei ermittelt. Das Flugzeug knallte auf eine nahegelegene Wiese.

Zahlreiche Personen konnten den schrecklichen Vorfall beobachten, da die beiden verunglückten Insassen an einem sogenannten „Fly In“ auf dem kleinen Flugplatz in NRW teilnahmen. Dabei handelt es sich um ein Treffen von Piloten, bei welchem diese auch mit ihrem Flugzeug anreisen.

Die Zeugen liefen sofort zur Unfallstelle, um gegebenenfalls Erste Hilfe zu leisten. Leider kam jegliche Hilfe zu spät und die beiden Insassen verstarben noch an der Unfallstelle im Kreis Soest in NRW.

Kein Zusammenhang der beiden Unfälle

Sofort nach dem Flugzeugabsturz wurde die Polizei aus NRW gerufen. Diese sperrte den Unfallort komplett ab, um die Ursache des Absturzes zu ermitteln. Bisher kann man noch keine Möglichkeit, wie einen technischen Defekt oder menschliches Versagen, ausschließen.

Auch wenn es erschreckend ist, dass in NRW an einem Tag zwei Flugzeuge mit tödlichen Folgen abgestürzt sind, betont ein Polizeisprecher, dass laut seines Kenntnisstands die Unfälle nichts miteinander zu tun haben. Dass die beiden Abstürze am selben Tag stattfanden, ist einfach ein tragischer Zufall. (mit dpa)