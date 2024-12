Döner-Hammer im Ruhrgebiet: Weihnachtsaktion zur Imbiss-Eröffnung haut alle aus den Socken

Er gehört fast schon zum deutschen Kulturgut dazu: Der Döner. Das Fleisch vom Drehspieß lockt in unzähligen Imbissen in ganz Deutschland täglich die Kundschaft an und überzeugt mit dem unverwechselbaren Geschmack.

So steht auch Aido Ablahad täglich ab 11 Uhr am Grill. Jetzt hat der Imbiss-Inhaber aus dem Herner Ortsteil Holsterhausen sich eine ganz besondere Aktion einfallen lassen, wie die „WAZ“ berichtet. Denn bei Ablahad dreht sich alles um die Nächstenliebe – vor allem zur Weihnachtszeit.

Döner für nur 1 Euro

Der 46-jährige Syrer möchte an Weihnachten etwas Gutes tun. Deswegen öffnet er am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtstag, seinen „Istanbul-Grill“ – insbesondere für Bedürftige. Der Ladeninhaber bietet dann Döner und Falafel für je 1 Euro an! Ablahad möchte Bedürftigen, die oftmals zu ihm in den Imbiss kommen, um zu essen oder sich in der kalten Jahreszeit aufzuwärmen, helfen. Denn auch sie sollen die Möglichkeit zu einer leckeren, günstigen und vor allem warmen Mahlzeit bekommen.

„Ich bin Christ“, sagt Ablahad zur „WAZ“. Bedeutet: Für ihn ist die Nächstenliebe eine Selbstverständlichkeit. Wer auch keinen Euro hat, „der muss gar nichts bezahlen“. Und auch bei viel Hunger verteilt der Syrer auch mehrere Döner- oder Falafel-Taschen für zwei, drei Euro – oder eben umsonst.

„Mehr schaffe ich nicht“

Ablahad stellt klar, dass in seinem „Istanbul-Imbiss“ nur frische Speisen verkauft werden. Tiefkühlkost gebe es nicht. Jeden morgen steht der Koch in der Küche, schneidet Salate, bereitet den Teig vor und mixt die Soßen für den Döner. Normalerweise bietet Ablahad über 100 verschiedene Speisen an, am ersten Weihnachtstag gibt es aber nur die Döner- oder Falafel-Tasche. „Mehr schaffe ich nicht“, erklärt er. Was es sonst noch so im „Istanbul-Imbiss“ gibt und an welchen Tagen der Dönerladen noch aufmacht, erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.