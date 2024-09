„Unter Deutschen“ testet den Supermarkt-Döner! Schmeckt er besser als frisch aus dem Imbiss?

Er ist der weltweit erste Aufback-Döner und ist schon in Supermärkten wie Edeka und Kaufland zu haben! Doch hält er wirklich, was er verspricht? Seit der Döner-Preis kräftig geklettert ist, ist das beliebte türkische Fast-Food-Gericht sogar Thema innerhalb der Politik. Wie teuer darf ein Döner eigentlich sein? Längst muss man in einigen Städten und Gegenden für einen frischen Döner mindestens fünf, oft sogar mehr Euro bezahlen.

Eine Alternative soll der Aufback-Döner von der Thüringer Firma „Alzarro Dönerworld“ darstellen. Dieses Fertiggericht kostet 6,99 Euro, ist schon bei Edeka, Kaufland und ausgewählten Frische-Händlern erhältlich. Laut Hersteller soll er bald auch in ganz Deutschland zu haben sein. Doch schmeckt er so gut wie ein frischer Döner aus dem Imbiss? „Unter Deutschen“ testet ihn!

„Unter Deutschen“ testet Supermarkt-Döner!

Laut Hersteller reicht es, wenn der Aufback-Döner zwölf Minuten lang in der Mikrowelle oder im Herd ist. Nach zwölf Minuten nehmen wir ihn raus – und sind vom Duft positiv überrascht. Mehr noch: Der Döner riecht richtig gut! Wir schneiden ihn auf, um zu sehen, was sich darin eigentlich befindet. Hähnchenfleisch, eine Soße und Kraut. Also im Grunde fast das Gleiche wie bei einem Imbiss-Döner. Sieht richtig lecker aus!

Doch wie schmeckt er jetzt? Auf jeden Fall hält sich die Portion gut in der Hand. Der Aufback-Döner macht einen frischen Eindruck, das Brot ist sehr fluffig, gleichzeitig aber auch an den Rändern knusprig. Mir schmeckt das Fleisch sehr gut, es ist gut gegrillt. Vor allem aber überzeugt die Soße, die wirklich ausgezeichnet ist. Das überrascht mich, da ich selten eine Kräutersoße bestelle – aber die schmeckt ausbalanciert und passend zum Fleisch.

Weitere Folgen von „Unter Deutschen“:

Von maximal zehn Punkten würde ich neun Punkte vergeben. Mir schmeckt der Supermarkt-Döner sehr gut, ich wäre auch bereit, die 6,99 Euro zu bezahlen. Einziger kleiner Makel: Die Portion ist minimal zu klein. Ich bräuchte wahrscheinlich zwei Portionen, um richtig satt zu werden. Fazit: Es ist mehr als eine gute Alternative zum frischen Döner!

Folge uns auf Social Media und verpasse keine Episode!

>> Unter Deutschen auf Facebook

>> Unter Deutschen auf Instagram

>> Unter Deutschen auf TikTok