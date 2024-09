„Unter Deutschen“: Deutschland oder Türkei – wo bleibt mehr von deinem Gehalt übrig?

Da bleibt einem die Kinnlade offen! Wer in Deutschland lebt und arbeitet, muss vergleichsweise viel von seinem Brutto-Gehalt an Steuern und Pflichtversicherungen abdrücken. Schnell wird da der Frust groß – vor allem, wenn man die Abgabenlast mit der in anderen Ländern vergleicht.

Viele Deutsch-Türken kokettieren damit, in die Türkei zurückzukehren oder auszuwandern. Dort soll mehr Gehalt vom Brutto übrig bleiben, außerdem sei das Land am Bosporus ohnehin günstiger als die Bundesrepublik. Doch ist das wirklich so? Hat man in der Türkei wirklich mehr Geld in der Tasche, wenn man die gleichen Voraussetzungen hat wie in Deutschland? „Unter Deutschen“ macht den Vergleich!

„Unter Deutschen“: Wo bleibt mehr von deinem Gehalt übrig?

Bis heute bilden Türkeistämmige in Deutschland nach wie vor die größte Migrantengruppe. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Der Rest hat die türkische Staatsbürgerschaft. Und die allermeisten von ihnen sind noch immer eng mit der Türkei verwurzelt. Oft überlegt man im Laufe des Lebens, ob man nicht Deutschland verlässt und in der Türkei weiterlebt. Vor allem die geringere Steuerlast gilt da als Argument.

In Deutschland zahlt man von seinem Brutto-Gehalt rund 40 Prozent für Steuern und Pflichtversicherungen. Bei einem Single ohne Kinder bleiben also von 3.000 Euro brutto noch 1.800 Euro netto übrig. In der Türkei dagegen ist die Abgabenlast tatsächlich etwas niedriger. Verdient man umgerechnet das gleiche Brutto-Gehalt, bleiben netto rund 1.900 Euro netto übrig – also volle 100 Euro mehr in der eigenen Tasche.

Mehr Folgen von „Unter Deutschen“:

Geringere Lebenshaltungskosten Vorteil für Türkei

Doch die Türkei hat einen großen Bonus: Dort sind nämlich die Lebenshaltungskosten – je nachdem, in welcher Region oder ob man auf dem Land oder in einer Stadt lebt – teilweise deutlich niedriger als in Deutschland. Heißt also: Du könntest dir mit deinem deutschen Gehalt in der Türkei mehr leisten.

Folge „Unter Deutschen“ auf Social Media und verpasse keine Episode!

>> Unter Deutschen auf Facebook

>> Unter Deutschen auf Instagram

>> Unter Deutschen auf TikTok