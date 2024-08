Türken in Deutschland, aufgepasst! Zahlreiche Deutsch-Türken leben und arbeiten in Deutschland. Doch wer noch türkischer Staatsbürger ist, wird früher oder später zu den Waffen gerufen! In der Türkei dauert die Wehrpflicht mindestens sechs Monate. Sie gilt für alle Männer zwischen 20 und 41 Jahren.

Wer aber länger als drei Jahre in Deutschland oder generell im Ausland arbeitet, kann sich gegen eine Summe vom türkischen Militärdienst freikauf. „Unter Deutschen“ erklärt, was zu tun ist!

„Unter Deutschen“: SO kaufst Du Dich vom türkischen Militärdienst frei!

Viele Deutsch-Türken leben zwar lange in Deutschland, sind aber noch immer eng mit der Türkei verwurzelt. Bis heute bilden Türkeistämmige nach wie vor die größte Migrantengruppe. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Der Rest hat die türkische Staatsbürgerschaft – und muss in der Türkei seine Wehrpflicht ableisten.

Die Summe für den Freikauf beläuft sich umgerechnet auf einmalig 5.600 bis 6.000 Euro (je nach Währungskurs der Türkischen Lira). Diese Summe wird vor Antrag auf Freikauf auf das Konto des türkischen Schatzamtes überwiesen. Den entsprechenden Link für den Antrag findest Du hier.

Durch die Zahlung fällt der einmonatige verkürzte Militärdienst weg. Früher gab es für den Freikauf eine Altersbegrenzung von 38 Jahren, die ist inzwischen aber aufgehoben. Heißt also, dass auch ältere Wehrpflichtige sich freikaufen können.

