Na, da kann sich Deutschland mal was abschauen! Es gibt eine App, die jede Türkin und jeder Türke in Deutschland unbedingt kennen und mitunter selbst installiert haben sollte. Mit ihr kann man wichtige Behördengänge in der Türkei bequem und von überall aus erledigen. Die App heißt „e-Devlet“ und ist kostenlos. Gerade für die vielen Deutschtürken ist die App viel wert.

In Deutschland bilden Türkeistämmige die größte Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Auch wenn sie längst Deutsche sind, sind sie doch noch mit dem Heimatland ihrer Vorfahren eng verbunden – sei es über die Sprache, über die Religion und Kultur, über Verwandte oder schlicht und ergreifend über regelmäßige Heimaturlaube. Über sie berichtet „Unter Deutschen„.

„Unter Deutschen“: DIESE App sollte jeder Türke in Deutschland kennen!

Gerade für sie ist die „e-Devlet“-App äußerst nützlich. Mit ihr kann man Behörden in der Türkei direkt kontaktieren und online Antworten auf Anliegen erhalten. Man kann auch den Status eines Antrags sehen und so abschätzen, wie lange es noch dauert, bis etwas abgeschlossen ist.

Auch Informationen zur Krankenversicherung oder Steuern sieht man ein – und natürlich notwendige Dokumente für Immobilienkauf, Erbschaft, Heirat, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Rente und dergleichen. Nützlich: Auch Ausländer, die dauerhaft in der Türkei leben, können die App nutzen.

Mehr Folgen von „Unter Deutschen“:

Wer damit kokettiert, die doppelte Staatsbürgerschaft anzunehmen, kann sie mit „e-Devlet“ relativ einfach online beantragen. So spart man sich den mühseligen Termin beim türkischen Konsulat. Die App gibt es leider nur auf Türkisch, immerhin bieten viele Behörden, die dort aufgeführt sind, eine englische Übersetzung an.