„Unter Deutschen“: Mavi Kart statt türkischem Pass – DAS sind die Nachteile!

Der Deutsche Bundestag beschloss im Januar das neue Einbürgerungsgesetz – eine große Neuerung: die (Wieder)Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. Millionen Türken und Türkeistämmige, die schon seit Jahren in Deutschland leben, können sie beantragen – ein echter Paukenschlag für die vielen Deutsch-Türken!

Viele von ihnen leben zwar lange in Deutschland, sind aber noch immer eng mit der Türkei verwurzelt – entweder durch die Sprache, Religion und natürlich die Familie und entsprechende Besuche in der türkischen Heimatstadt. Über sie berichtet „Unter Deutschen„.

Denn in Deutschland bilden Türkeistämmige noch immer die größte Gruppe mit Migrationshintergrund. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Doch für sie gibt es auch Alternativen, um ähnliche Rechte in der Türkei zu haben wie türkische Staatsbürger – die Mavi Kart („Blaue Karte“)!

„Unter Deutschen“: Mavi Kart statt türkischem Pass

Betroffene fragen sich oft, welche Rechte sie noch in der Türkei haben, wenn sie die türkische Staatsbürgerschaft abgeben. Dann kommt schnell die Mavi Kart, auf Deutsch „Blaue Karte“, ins Spiel. Mit ihr soll man gleiche Rechte haben wie türkische Staatsbürger. Ihre Vorteile kannst du hier nachlesen.

Doch es gibt auch Nachteile mit ihr. So kann man mit der Mavi Kart in der Türkei nicht wählen oder gewählt werden. Das dürfen ausschließlich türkische Staatsbürger. Außerdem besteht eine strenge Mitteilungspflicht: Man muss dem türkischen Konsulat in Deutschland alle wichtigen Änderungen wie Umzug, Heirat oder Geburt mitteilen – sonst droht eine Geldstrafe.

Nachteile der Mavi Kart

Zudem dürfen in der Türkei nur türkische Staatsbürger im Öffentlichen Dienst arbeiten. Da hilft auch keine Mavi Kart. Schade eigentlich, könnten mehr Sprachkenntnisse bei der Kommunikation mit Ausländern doch von Vorteil sein. Ein weiterer Nachteil: Wer in der Türkei lebt und Autos oder große Haushaltsgeräte aus dem Ausland einführen will, darf das u.a. aus Zollgründen nur als türkischer Staatsbürger. Mavi Kart-Besitzer dürfen das nicht.

Mehr Folgen von „Unter Deutschen“:

Übrigens: Mavi Kart-Besitzer werden NICHT zum türkischen Militärdienst verpflichtet. Die Türkei zieht weiterhin nur „richtige“ Staatsbürger ein.

Folge „Unter Deutschen“ auf Social Media und verpasse kein Video!

>> Instagram

>> Facebook

>> TikTok